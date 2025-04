11.04.2025 11:59 "Genervt": Ex-"Let's Dance"-Profi schießt gegen aktuellen Staffel-Star

Die neueste Staffel von "Let's Dance" ist in vollem Gange. Am heutigen Abend steht die siebte Live-Show an und im Vorfeld muss ein Star herbe Kritik einstecken.

Von Florian Fischer

Köln - Die neueste Staffel von "Let's Dance" ist in vollem Gange. Am heutigen Abend steht die siebte Live-Show an und im Vorfeld muss ein Star herbe Kritik eines Ex-Profis einstecken. Profitänzerin Christine Deck (44) hat 2007 bei "Let's Dance" teilgenommen. © IMAGO / Eventpress Die Rede ist von Christine Neubauer (62), die zusammen mit Tanzpartner Valentin Lusin (38) über das Parkett wirbelt. "Manchmal finde ich Christine ein bisschen anstrengend. Sie redet manchmal ein bisschen zu viel. Ich rede ja mit sehr vielen Leuten, und ich glaube, ganz viele sind leicht genervt", erklärt die Ex-"Let's Dance"-Tänzerin Christine Deck (44), die 2007 mit Sänger Ben Blümel (43) in der beliebten RTL-Unterhaltungsshow zu sehen gewesen ist, gegenüber Gala. Allerdings habe die 44-Jährige auch eine Vermutung, weshalb sich die Autorin immer wieder bei den Auftritten so benehme. Promis & Stars Nahtod-Erfahrungen? Netzer berichtet von Gespräch mit Beckenbauer "Ich glaube, das ist auch ganz viel Nervosität. Ich glaube, so kompensiert sie das einfach, indem sie viel redet", schätzt die Profitänzerin. Nicht nur Christine Deck: Auch Christian Polanc kritisiert "Let's Dance"-Star Christine Neubauer Christine Neubauer (62) tanzt aktuell mit Valentin Lusin (38) in der beliebten RTL-Show. © RTL / Stefan Gregorowius Außerdem gehe Christine davon aus, dass die 62-Jährige keinesfalls absichtlich negativ auffallen wolle, ganz im Gegenteil. Denn von ihren tänzerischen Fähigkeiten zeigt sich die einstige "Let's Dance"-Teilnehmerin begeistert. "Ganz ehrlich, für ihr Alter: super, Hut ab", lobt sie. Es ist jedoch nicht das erste Mal, dass Christine Neubauer von einem Ex-Mitwirkenden der Unterhaltungsshow des Kölner Privatsenders kritisiert wird. Promis & Stars "Föhnen ist besser für Haare", aber es gibt eine Ausnahme: Starfriseur räumt mit Thesen auf Schon vor der sechsten Live-Show machte Christian Polanc (46) klar, was er von der Schauspielerin halte. Nach dem 15-maligen "Let's Dance"-Teilnehmer hat sich jetzt also auch Christine Deck zu dem diesjährigen Staffel-Star geäußert. Ob sich die 62-Jährige besser und es schafft, die Leute nicht mehr zu "nerven", das könnt Ihr am heutigen Freitagabend, ab 20.15 Uhr, sehen. Dann läuft die siebte Live-Show bei RTL oder parallel im Stream bei RTL+.

Titelfoto: IMAGO / Eventpress