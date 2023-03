Georgina Fleur erstellt Insta-Profil für ihr Baby, Fans warnen: "Fotos locken Pädophile!"

Auf Instagram zeigt Georgina Fleur (32) das Gesicht ihrer Tochter (1) nicht, erstellt ihr aber einen eigenen Instagram-Account. Viele Fans verstehen das nicht. © Screenshot/Instagram/georginafleur.tv

Von nun an können Fans dem 18 Monate alten Mädchen auf "thebabyfromdubai" folgen. Die Kleine hat immerhin schon mehr als 4800 Follower.

Bisher gibt es nur ein Bild auf dem Profil. Darauf sitzt das Mädchen bekleidet mit einem pinken Badeanzug und einem Handtuch umwickelt am Strand. Auf dem Kopf trägt es einen viel zu großen Hut. Insgesamt wirkt das Foto sehr inszeniert.

"Ich wollte da nun alle Fotos und Bilder draufladen, was sie alles so sieht und erlebt, sodass sie ihren eigenen Instagram-Account hat und dass auf meinem Account etwas weniger Baby-Content herrscht", erklärt die 32-Jährige in ihrer Story. Zudem will der Rotschopf von seinen Fans wissen, was sie von der Idee halten.

Unter Georginas aktuellstem Reel mit dem Titel "ein weiterer schöner Tag mit meinem Baby" kritisieren sie die Aktion der gebürtigen Heidelbergerin.