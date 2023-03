Georgina Fleur reagiert auf Kritik: Das ist der Grund für das Insta-Profil ihrer Tochter

Dubai - Weil Georgina Fleur (32), bürgerlich Bülowius, kürzlich einen eigenen Instagram-Account für ihre Tochter erstellt hat, reagierten viele Fans empört. Nun hat sich der Rotschopf in seiner Story zum Shitstorm geäußert.

Schließlich sei sie eine alleinerziehende Mutter, die mit ihrem Baby schon so viel erlebt hat und ihre einzigartigen Erfahrungen mit anderen teilen will.

Als Georgina auf ihrem Profil mitteilte, dass sie für ihre Tochter einen eigenen Instagram-Account erstellt hat, prasselten die Negativ-Kommentare nur so auf sie ein.

Georgina Fleur hat das Instagram-Profil ihrer Tochter nun auf privat gestellt. © Screenshot/Instagram/thebabyfromdubai

"Es sind einfach Tipps und Tricks, mit dem Baby um die Welt, in Restaurants, in Hotels, wie man damit klarkommt", verspricht die ehemalige "Sommerhaus der Stars"- Teilnehmerin.

Weiterhin wird das Gesicht ihrer Tochter nicht zu sehen sein, es wird keine Bikini-Bilder geben, und auch der Name der Kleinen bleibt ein Geheimnis, gibt Georgina Entwarnung.

Den Account hat die gebürtige Heidelbergerin nun auf privat gestellt. "Ich schaue mir jedes Profil an, bevor ich es als Follower bestätige", so die Influencerin. Sie würde ohnehin Anfragen überwiegend nur von Frauen oder Journalisten erhalten. So hätten Pädophile gar keine Chance.

Richtig überzeugt scheinen die Follower von Georginas Argumentation nicht zu sein. Eine Person schrieb: "Ich fand dich cool, aber jetzt entfolge ich dir. Wer sein Kind so zur Schau stellt, kann einfach nicht ganz gesund im Kopf sein."