Geplatztes Aneurysma kurz vor Geburt: Influencerin aus dem Koma erwacht!

Kalifornien - Jackie Miller James (35) kann endlich ihr Baby im Arm halten! Die Influencerin hatte in der 39. Schwangerschaftswoche eine Tragödie erlebt : Wegen eines geplatzten Aneurysmas musste sie ins künstliche Koma versetzt werden, ihre kleine Tochter kam per Notkaiserschnitt zur Welt. Jetzt ist die junge Mutter aus dem Albtraum erwacht.

Jackie Miller James (35) ist aus dem Koma erwacht und kann endlich ihre kleine Tochter in den Armen halten. © Screenshot/GoFundMe

Die Familie der Instagram-Bekanntheit kann endlich aufatmen - und damit auch ihre knapp 90.000 Follower, die in den vergangenen Wochen Anteil am tragischen Schicksal der US-Amerikanerin genommen hatten.



"Wir sind überglücklich, euch sagen zu können, dass eure liebevollen Gebete gewirkt haben", heißt es in einem Post an die Community der 35-Jährigen.



"Jackie ist wach und wurde in eine der besten neurologischen Rehabilitationskliniken des Landes verlegt. Die Ärzte sind zufrieden mit ihren neuesten Tests und Werten und sagen, dass sie sich in dieser Phase überdurchschnittlich gut entwickelt und mit jedem Tag weitere Fortschritte macht", verkündeten ihre Angehörigen weiter.



Nach Wochen des Bangens kann die frischgebackene Mama nun also endlich zum ersten Mal ihre kleine Tochter sehen, die zuvor per Notkaiserschnitt zur Welt gekommen war und sich trotz der schweren ersten Wochen ihres noch so jungen Lebens bestens zu entwickeln scheint.