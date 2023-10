Anna Heiser teilt nach großer Veränderung Vorher-Nachher-Bilder: "Habe mich geschämt"

Namibia - Bisher kannte man Anna Heiser (33), die im Jahr 2017 im Kuppel-Format "Bauer sucht Frau" auftrat, fast ausschließlich mit Zahnspange. Kein Wunder, dass ihre Fans ganz aus dem Häuschen waren, als sich die hübsche Auswanderin am Dienstag erstmals ohne Spange und mit einem regelrechten Strahlen im Gesicht auf Instagram zeigte.

Anna Heisers Lächeln vor und mit Zahnspange. © Bildmontage: Instagram/Screenshot/anna_m._heiser (2)

"Wahnsinn! Nach fast zwei Jahren ist es endlich so weit! Ich bin Zahnspangen-frei", verkündete sie in einem Video auf Instagram, auf dem sie so zufrieden und selbstsicher wie lange nicht mehr wirkte.

Zwei Tage später wandte sie sich nun wieder an ihre Follower – und teilte einen direkten Vorher-Nachher-Bildervergleich.

"Zugegeben, ich hatte Probleme damit, ein gutes Foto von der Zeit vor der Behandlung zu finden, denn ich habe nicht gerne auf den Fotos gelacht", erklärte sie und fügte den traurigen Grund dafür hinzu: "Ich habe mich einfach für meine Zähne geschämt."

Unter anderem deswegen war sie schließlich in kieferorthopädischer Behandlung – "ein langer Weg mit vielen Schmerzen", den sie keineswegs bereue.