Anna Heiser verrät: Sie und Gerald haben große Zukunftspläne!

Anna (32) und Gerald Heiser (37) sind dabei, ein neues Projekt in Namibia zu starten! © Instagram/Screenshot/anna_m._heiser

"Meine Mama glaubt ganz feste daran, dass jeder Mensch eine bestimmte Rolle in der Welt hat", eröffnete Anna einen Beitrag, den sie am heutigen Samstagabend auf Instagram veröffentlichte. Auf dem dazugehörigen Bild sitzt sie verträumt lächelnd und mit einer Tasse in der Hand auf einer Fensterbank.

"Sie sagte mir, dass es einen bestimmten Grund gäbe, warum ich ausgerechnet hier in Namibia bin – auch wenn dieser uns vielleicht noch nicht ersichtlich sei."

Zwar habe die Momfluencerin ursprünglich ihre Taschen gepackt, um ihrer großen Liebe, die sie 2017 über die Kuppelshow "Bauer sucht Frau" kennengelernt hat, zu folgen.

Dennoch fragt sich die 32-Jährige ab und an: "Ist das alles?"