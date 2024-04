Nach Missbrauch-Erfahrung: Anna Heiser richtet ernste Worte an ihre Follower

Namibia - Mitte der Woche hatte Anna Heiser (33) all ihren Mut zusammen genommen und sich mit einer bitteren Erfahrung an die Öffentlichkeit gewandt, die sie einst machen musste. Daraufhin erhielt sie zwar viel Zuspruch. Doch leider fielen nicht alle Reaktionen zugunsten der Momfluencerin aus.

Anna Heiser (33) wandte sich am Sonntagmittag in ihrer Instagram-Story an ihre Fans. © Bildmontage: Instagram/Screenshot/annaheiser (2)

Kein Wunder also, dass sie am heutigen Sonntagmittag das Bedürfnis hatte, sich in ihrer Instagram-Story noch einmal zu äußern.

Das traumatisierende Erlebnis mit der Welt zu teilen habe sie einiges an "Überwindung gekostet", erklärte sie darin. Schließlich hatte sie die Geschichte bisher jahrelang verschwiegen.

Zu Erinnerung: Heiser hatte am Donnerstag eine Erfahrung mit sexuellem Missbrauch öffentlich gemacht, die ihr im Alter von 24 Jahren auf einer Busfahrt widerfahren ist.

"In den Gedanken vertieft, habe ich es gar nicht bemerkt, als ein korpulenter Mann, schätzungsweise Mitte 40, sich auf dem Sitz neben mir platzierte. Ich habe es so lange nicht bemerkt, bis ich seine große, schwitzige Hand auf meinem Oberschenkel gespürt habe", berichtete sie auf Instagram.

Doch so schwer es ihr auch gefallen sei, mit dieser Geschichte an die Öffentlichkeit zu treten – die Wahl-Namibierin ist unheimlich froh, dass sie diesen Schritt gewagt hat, erklärte sie am Sonntag weiter.

Vor allem in Hinsicht auf einige ihrer Follower, die Dank ihrer Ehrlichkeit den Mut aufgebracht haben, ihre eigenen Erfahrungen zu teilen.