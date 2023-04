Komplette Typveränderung: Ex-"Bachelorette" Gerda Lewis präsentiert neuen Haarschnitt

Köln - Hier mussten Fans wohl zweimal hinsehen! Handelt es sich bei dieser Dame wirklich um Gerda Lewis (31)? Das Model präsentierte sich am Mittwochnachmittag plötzlich mit einem Haarschnitt, den sie bislang so noch nicht getragen hatte.

Gerda Lewis (31) trägt ab sofort einen Pony. © Montage: Screenshot/Instagram/gerdalewis

Gerda Lewis liebt Mode, verkleidet sich an Karneval gern und spielt mit Make-up sowie mit ihren Haaren. Die einstige "Germany's Next Topmodel"-Kandidatin trägt ihre Mähne seit einiger Zeit blond. Zwischendurch wechselte sie zu einem helleren Braun, dennoch kehrte sie immer wieder zu ihrer Lieblingshaarfarbe zurück.

Am Schnitt selbst veränderte sie selten etwas - bis jetzt. Denn am Mittwoch meldete sich die Influencerin aus dem Friseurstuhl bei ihren Fans. Dort kündigte sie an, ihre Haare etwas kürzen zu lassen sowie ein aufwendiges Pflegeprogramm durchführen zu lassen.

Nach ihrem Besuch teilte sie ein Foto in ihrer Story, auf dem lediglich ein Ausschnitt ihres Gesichts zu sehen war. "Oh mein Gott, Leute. Ich glaube nicht, dass ihr ready dafür seid, was jetzt kommt", spannte sie ihre eine Million Follower auf die Folter.

Wenig später folgte ein Video, auf dem man die 31-Jährige kaum wiedererkannte: Die Gründerin einer Modemarke hatte sich einen fransigen Pony verpassen lassen. "Willkommen in meiner Pony-Phase", schrieb sie kurz und knapp.

Zwei Stunden später teilte sie zwei weitere Fotos von sich und ihrer neuen Frisur.