Gerüchte beim Traumpaar! Haben sich "Schweini" und seine Ana getrennt?

München - Seit Jahren sind sie DAS Traumpaar schlechthin, krönten ihre Liebe 2016 mit einer romantischen Hochzeit im italienischen Venedig. Doch nun sollen dunkle Wolken über dem Glück von Fußball -Weltmeister Bastian Schweinsteiger (40) und Ex- Tennis -Star Ana Ivanović (37) aufgezogen sein.

Beim Laver Cup in Berlin (Tennis) hatten Bastian Schweinsteiger (40) und Ana Ivanović (37) ihren letzten offiziellen Auftritt gemeinsam. © Christophe Gateau/dpa

Wie die Bunte zuerst berichtete, soll es vor zwei Monaten zu einem "vermeintlichen" Liebes-Aus zwischen den beiden gekommen sein.

Es wäre eine Tragödie, nicht nur für sie als Paar, sondern vor allem für ihre drei gemeinsamen Söhne Luka (7), Leon (5) und Theo (1). Mit denen soll Ana dem Bericht zufolge vorwiegend in ihrer Heimat Belgrad leben. Bastian ist als TV-Experte ständig unterwegs. Wenn er mal nicht auf Achse ist, soll er sich vorrangig in München aufhalten.

Auch die Bild will von den Trennungsgerüchten gehört haben. Allerdings berichten andere Quellen, dass zwischen den Eheleuten alles in Ordnung sei. Auf eine Anfrage der Zeitung ließ das Management von Schweinsteiger mitteilen, dass sich die Ex-Ikone des FC Bayern München nicht zu privaten Dingen äußert und sich gerade in Jakarta (Indonesien) aufhält.

Die Liebe der beiden begann kurz nach dem Triumph bei der WM 2014, als Deutschland den Weltmeistertitel holte. "Schweini" flog für ein erstes, heimliches Treffen nach New York.