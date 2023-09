Geschmacklos! TV-Moderator kassiert Shitstorm wegen Schumi-Scherz

Michael Schumacher (54) gilt als größter deutscher Rennfahrer aller Zeiten. © RABIH MOGHRABI / AFP

In der rund fünfminütigen Rede erklärte er dann: "Ich habe einen Fehler gemacht, aber es steckte keine böse Absicht dahinter. Es war einfach ein Missgeschick aus purer Unbeholfenheit, aus purer Unfähigkeit, mich richtig auszudrücken."

Und er fügte an: "Vielleicht lag es an zu vielen Arbeitsstunden, am Jetlag in Madrid oder was auch immer - was keine Entschuldigung sein soll. Auch für diejenigen, die es nicht gesehen haben."

"Ich bin zu weit gegangen und habe einen Satz gesagt, der nicht gut und nicht korrekt ist. Ich wollte keinen Witz machen, ich wollte mich nicht über Michael Schumacher lustig machen. Jeder der mich kennt, weiß, wie ich bin und dass ich darüber niemals einen Witz machen würde. Niemals, aber ich war ungeschickt", erläuterte Lobato weiter.

Der siebenfache F1-Weltmeister Schumacher zog sich bei einem Ski-Unfall im Dezember 2013 eine schwere Kopfverletzung zu. Anschließend musste er zeitweise in ein künstliches Koma versetzt werden. Zwar konnte "Schumi" das Krankenhaus im Sommer 2014 wieder verlassen, über seinen genauen Zustand drang seitdem aber nur wenig an die Öffentlichkeit.

Kürzlich hatten sich mit Johnny Herbert (59) sowie Roger Benoit (74) zwei ehemalige Weggefährten über das Befinden des so beliebten Ex-Piloten geäußert.

Herbert sagte, dass es "nie positive Nachrichten" zu hören gebe. Laut Benoit sei Schumacher gar "ein Fall ohne Hoffnung".