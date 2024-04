"Wo bleibt die Entschuldigung?": Gil Ofarim meldet sich zurück und erntet den nächsten Shitstorm

München - Erst am Dienstag meldete sich Gil Ofarim (41) nach vier Monaten Funkstille aus der Versenkung zurück, nun hagelt es erneut Kritik an dem Musiker. Der Grund: Die Art und Weise seiner Rückkehr.

Neuer Ärger für Gil Ofarim (41). Nachdem der Musiker einen Neustart ankündigte, hagelt es erneut Kritik. Nach dem Antisemitismus-Skandal fordern viele Fans eine Entschuldigung des 41-Jährigen. © Hendrik Schmidt/dpa

Ofarim hatte am Dienstag ein Video auf seinem ansonsten verwaisten Instagram-Kanal gepostet und darin auf einen Sale aufmerksam gemacht. Was es damit auf sich hat, ließ der 41-Jährige zunächst offen. Lediglich einen Countdown fügte er hinzu, der am Donnerstag, um 0 Uhr, endete.

Mit etwas Verspätung folgte dann die Bekanntmachung, dass der Musiker einen Teil seiner Gitarrensammlung sowie Verstärker verkaufen wolle - und einen Neustart wagt.

"Das Leben geht weiter, step by step. Ich werde mich wieder der Musik widmen und an meiner neuen Scheibe schreiben! Alles auf Hoffnung! Gil", heißt es in einem Statement, das Ofarim auf Instagram veröffentlichte.

Darunter hagelt es seitdem Kritik. "Alter dein Ernst? Als wenn nichts wäre wieder da!", schrieb dort ein User. "Jeder Mensch macht Fehler, aber wenn man Sch... baut, sollte man sich erstmal entschuldigen", ein anderer. "Wo bleibt die Entschuldigung?", brachte ein Kommentar die Forderung vieler Follower auf den Punkt.