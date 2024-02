Gefühls-Chaos bei Gina-Lisa: Auf Nacht mit Flocke folgt wilde Knutscherei mit dieser Frau!

Frankfurt am Main/Berlin/Köln - Da schien Gina-Lisa Lohfink mit ihren Heiratsplänen schon so weit zu sein und auch den richtigen Partner fürs Leben gefunden zu haben. Doch dann kam alles ganz anders ...

Nach ihrer Enttäuschung mit Diogo (29) hat Gina-Lisa (37) jede Menge Trost bei Flocke (26) gefunden. © Screenshot Joyn

Jetzt steckt die 37-Jährige in einer echten Zwickmühle. Denn nach einer gemeinsamen Nacht mit Kevin "Flocke" Patzer (26) tauchte urplötzlich die frühere "Bachelor"- und "Princess Charming"-Kandidatin Stephie Stark (28) auf und es kam zu einer heftigen Knutscherei mit Folgen.

Für die Doku-Soap "Bei Gina-Lisa läuten die Hochzeitsglocken" hat sich Gina-Lisa bekanntlich vorgenommen, in genau drei Monaten zu heiraten - in Las Vegas. Alles ist bereits organisiert, nur der oder die Auserwählte fehlt eben noch.

Eigentlich war ja Diogo Sangre (29) Gina-Lisas erste Wahl, weil sich die beiden bei "Forstenhaus Rampensau" ja schon nähergekommen waren. Doch nach einigen Dates und einer total verkorksten Überraschungsparty, die Gina-Lisa für Diogo gegeben hatte, stellte sich schnell heraus: Das passt nicht!

Trost fand die ehemalige GNTM-Kandidatin dann noch in der Nacht nach der Party bei Flocke, zu dem es bislang eigentlich nur eine rein freundschaftliche Verbindung gab. "Schon komisch, da habe ich gar nicht mit gerechnet", meinte Gina-Lisa dazu.

Nach einem Besuch bei Flocke in Berlin schien aber tatsächlich alles zu passen. Zurück in Frankfurt telefonierte Gina-Lisa täglich mit ihm. Und selbst als sie ihm ihre Heiratsabsichten beichtete, reagierte der 26-Jährige total positiv. "Herr Lohfink hört sich gut an", freute er sich schon auf Las Vegas.