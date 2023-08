Gina-Lisa Lohfink feiert mit Micaela Schäfer in Bordell und bedankt sich für "tollen Abend"

Frankfurt am Main/Erkrath - "Meine Mica! ❤️ Vielen Dank für den tollen Abend!" - Diese an sich unverfänglichen Worte richtete Model und Reality-Darstellerin Gina-Lisa Lohfink (36) in einem am gestrigen Sonntag veröffentlichten Instagram-Eintrag an Erotik-Model Micaela Schäfer (39) - der "tolle Abend" hat allerdings einen äußert schlüpfrig-erotischen Hintergrund.