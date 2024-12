Gina-Lisa Lohfink hat neuen Job und möchte sich nicht mehr "ausziehen"

Frankfurt am Main - Model und Reality-Darstellerin Gina-Lisa Lohfink ist eine umtriebige Geschäftsfrau: Die 38-Jährige hat seit dem gestrigen Dienstag einen neuen Job, bei dem sie zugleich auch ein karitatives Projekt verfolgt.

Als Reality-Darstellerin war Gina-Lisa Lohfink (38) unter anderem bei den Shows "Germany's Next Topmodel", "Adam sucht Eva" und im berüchtigten RTL-Dschungelcamp zu sehen. © Screenshot/Instagran/ginalisa2309

Die ehemalige Kandidatin der Nackedei-Show "Adam sucht Eva" ist nun für die Erotik-Plattform "Fancci" tätig, wie das Unternehmen auf Instagram bekannt gab.

Demnach soll Gina-Lisa dem Unternehmen zu neuen Nutzern verhelfen. Dabei verdiene die 38-Jährige "mit jedem Mitglied, das sie auf die Plattform bringt".

Allerdings behält das Model aus Rödermark bei Frankfurt am Main nicht das ganze Geld für sich. Sie spende "die Hälfte ihrer Einnahmen für Menschen in Not", heißt es.

In einem Video des Senders RTL äußert sich Gina-Lisa Lohfink zu ihrer neuen Tätigkeit. Sie sitze dabei in einem Büro und von ihr sehe man nicht so viel, verrät die 38-Jährige.

"Ich tue eher schreiben, ich möchte mich halt jetzt nicht mehr so ausziehen", fügt das Model hinzu und ergänzt, dass seine Fans es ohnehin schon unbekleidet gesehen hätten. Sie wolle "seriöser" werden, betont Gina-Lisa.

Zu dem karitativen Aspekt ihrer Engagements für "Fancci" äußerte sich das Model ebenfalls: "Ich will helfen. Mir ging es so oft auch nicht gut, mir hat keiner geholfen." Ihre Spenden sollen vor allem bedrängten Frauen zugutekommen.