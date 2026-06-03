Gina-Lisa Lohfink hat "Schmerzen ohne Ende": Verliert das Model bald ein Bein?

Frankfurt am Main - "Ich weine viel, ich habe Schmerzen ohne Ende", bekennt Model und Influencerin Gina-Lisa Lohfink (39) in einem Interview. Die Ursache für ihre prekäre Lage sind die Folgen einer verpfuschten Schönheits-Operation. Im schlimmsten Fall droht der Reality-Darstellerin aus dem Raum Frankfurt der Verlust eines Beins!

Gina-Lisa Lohfink (39) ist als Model und Influencerin erfolgreich. Zu einer Person des öffentlichen Lebens wurde sie als Kandidatin bei "Germany's Next Topmodel". © Screenshot/Instagram/ginalisa2309

Ihre gegenwärtige Situation sei für sie sehr belastend, erklärt die 39-Jährige in einem RTL-Video, welches der Sender am Dienstag veröffentlichte. "Ich sage viele Jobs ab, ich verliere viel Geld", berichtet das Model.

Das Unheil begann mit einer Operation vor drei Jahren in der Türkei. Gina-Lisa ließ einen sogenannten "Brazilian Butt Lift" an sich durchführen.

Dabei wurde ihr aber nicht - wie normalerweise üblich - körpereigenes Fett in den Po injiziert, sondern ein künstliches Gel.

In dem Clip kommt auch der aktuell behandelnde Arzt des Models zu Wort: Es sei ein schwieriger "und wirklich medizinisch extrem gefährlicher Fall", sagt der plastische Chirurg Dr. Andreas Dorow (52).

Das Kunststoff-Gel habe sich im Gewebe des rechten Beins des Models verteilt. "Und das wird man nie wieder ganz vollständig entfernen können, da das im Gewebe bis zur Haut hoch und runter bis zum Muskel verteilt ist", heißt es weiter.