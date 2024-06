Gina-Lisa Lohfink mit zwei Männern im Schlafzimmer: "Super, macht Ihr ganz toll!"

Frankfurt am Main/Rödermark - Model und Reality-Darstellerin Gina-Lisa Lohfink (37) traf kürzlich zwei Männer bei sich zu Hause in ihrem Schlafzimmer an - und sie war sehr erfreut über deren Aktionen.

Gina-Lisa Lohfink (37) wurde durch ihre Auftritte bei der dritten Staffel von "Germany's Next Topmodel" (GNTM) zu einer Person des öffentlichen Lebens. © Montage: Screenshot/Instagram/ginalisa2309

Die Situation darf jedoch nicht missverstanden werden: In der privaten Wohnung der Ex-Kandidatin von Shows wie dem RTL-Dschungelcamp und "Adam sucht Eva" finden gegenwärtig Malerarbeiten statt, wie die 37-Jährige in einer am heutigen Dienstagnachmittag veröffentlichten Instagram-Story preisgab.

"Die Malerarbeiten gehen auf jeden Fall weiter", kommentierte Gina-Lisa den Zustand ihrer Wohnung in Rödermark nahe Frankfurt am Main.

Sie freue sich riesig, verriet das Model weiter, während sie durch die Baustelle bei sich zu Hause ging. Dabei näherte sie sich einem Durchgang zu dem sie mit säuselndem Tonfall sagte: "Und was hier alles gemacht wird, seid gespannt!"



Danach trat sie in ihr persönliches Schlafzimmer ein, wie durch das mit Folie abgedeckte Bett unschwer zu erkennen war. "Schaut mal, das wird die Kuschel-Höhle", freute sich die 37-Jährige und ergänzte: "Was hier noch so alles kommt, das ist der Hammer!"