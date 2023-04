Gina-Lisa rechnet mit dem "Haifischbecken" Showgeschäft ab und blickt kritisch auf "GNTM"

Frankfurt am Main - Wer ist Gina-Lisa Lohfinks (36) Vorbild, bereut sie die Teilnahme an "Germany's Next Topmodel" und würde sie überhaupt gerne wieder so bekannt werden wollen? Diese und viele weitere Fragen beantwortete die Reality-TV-Blondine im Gespräch mit RTL-Promi-Experte David Modjarad (51) und dessen Format "Ein Promi, ein Joker".