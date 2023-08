"Kampfansage" an Margot Robbie: Hier zeigt sich Gina-Lisa als die heißere Barbie!

Gina-Lisa Lohfink (36) hat sich auch als großer "Barbie"-Fan "geoutet". © Jens Kalaene/dpa-Zentralbild/dpa

Sogar Google färbt sich bei Suchanfragen zum Begriff "Barbie" oder damit verbundenen Themen rosa ein. 774,5 Millionen Dollar spielte der Spielfilm zur weltberühmten Puppe des US-amerikanischen Spielzeug-Giganten Mattel schon nach kurzer Zeit ein - ein Ende des Hypes ist noch lange nicht in Sicht.

Jetzt hat Influencerin und Reality-Star Gina-Lisa Lohfink (36) eine "Kampfansage" an Margot Robbie herausgehauen.

"I am the real Barbie!" - also "Ich bin die echte Barbie!" - schreibt sie zu einer Serie von Fotos auf Instagram, die diese Ansage eindrucksvoll unterstreichen. Denn Gina-Lisa posiert im kurzen pinkfarbenen Kleidchen und einem Blazer in (fast) demselben Farbton.

Zusätzlich hat sie sich auch noch mit Accessoires ausgestattet, die augenscheinlich aus dem "Barbie"-Merchandise-Katalog stammen: Weiße Sneaker und eine pinke Handtasche - beide mit dem allseits bekannten "Barbie"-Schriftzug.