Nach Hochzeits-Desaster: Gina-Lisa wendet sich sehr persönlich an Diogo, Stephie und Flocke

Frankfurt am Main - Die Doku-Soap "Für Gina-Lisa läuten die Hochzeitsglocken" endete mit einem Fiasko: Es gab keine Hochzeit! Nun wandte sich die 37-jährige Reality-Darstellerin mit einem sehr persönlichen Statement an die Kandidatin Stephanie Stark (28) sowie an die Kandidaten Kevin "Flocke" Platzer (25) und Diogo Sangre (29).

In mehreren Instagram-Storys veröffentlichte Gina-Lisa Lohfink (37) ein Statement, mit dem sie sich an die Reality-Darsteller Stephanie Stark (28), Kevin "Flocke" Platzer (25) und Diogo Sangre (29) wandte. © Montage: Screenshot/Instagram/ginalisa2309

"So, jetzt wollte ich auch noch mal was sagen zu Diogo, Flocke und Stephie", beginnt die Ansprache, die Gina-Lisa Lohfink am gestrigen Freitagabend in ihren Instagram-Storys veröffentlichte.

Danach wurde die Frankfurterin sehr persönlich: "Ich wünsche Euch Dreien nicht das Beste, sondern das Aller-, Allerbeste!", sagte sie mit Nachdruck.

Zwar habe es keine Hochzeit mit ihr gegeben, fuhr die 37-Jährige fort, doch sie sei sich sicher, "dass Ihr da draußen den richtigen Menschen findet, der zu Euch passt - perfekt!".

"Ich wünsche Euch alles Gute. Ich will nichts Böses für Euch, ich will, dass Ihr glücklich seid, glücklich werdet und alles. Egal was es ist, ich stehe immer hinter Euch, Ihr könnt mich anrufen, wenn Ihr Fragen habt, wenn was sein sollte", schlägt die Reality-Darstellerin betont versöhnliche Worte an.

Völlig unnötig sind diese nicht.