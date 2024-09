08.09.2024 19:13 1.926 Nächste Liebes-Pleite für Gina-Lisa: Reality-Blondine ist Single und macht böse Andeutung

Gina-Lisa Lohfink ist wieder Solo: Das verkündete sie kürzlich in einem Podcast. Zudem deutete sie an, dass ihre Ex wohl keine guten Absichten hatte.

Von Angelo Cali

Frankfurt am Main - Die große Liebe hat einmal mehr ein jähes Ende gefunden: Gina-Lisa Lohfink (37) ist wieder Single. Das teilte die Reality-Blondine am heutigen Sonntag mit. Besonders tragisch: Der 37-Jährigen hat das Beziehungs-Aus wohl schwer zu schaffen gemacht. Erst Ende März hatte Gina-Lisa Lohfink (37) mit diesem Strand-Schnappschuss die Beziehung zu ihrer Jetzt-Ex angedeutet. © Montage: Instagram/ginalisa2309 Gegenüber dem Team vom Reality-TV-Podcast "Blitzlichtgewitter" äußerte die einstige "GNTM"-Kandidatin zunächst kurz und knapp: "Ich bin solo". Bereits hier war zu erkennen - angesprochen auf das Thema wirkte Gina-Lisa umgehend deutlich geknickt - trotz ausgelassener Party-Atmosphäre um sie herum. Die Wortkargheit blieb seitens der Verehrerin chirurgischer Körperoptimierung aber nicht lange bestehen. So ergänzte sie unter anderem, dass man im Leben stets auf sich aufpassen müsse. Besonders auf sie selbst bezogen habe diese Aussage laut der 37-Jährigen höchste Priorität. Der Grund: "Ich bin zu nett, zu herzlich und zu loyal". Attribute, die in der Vergangenheit wohl bereits des Öfteren zu Gina-Lisas Ungunsten von ihren Mitmenschen ausgenutzt wurden. So auch bei ihrer mittlerweile Ex-Partnerin? Gina-Lisa Lohfink Gina-Lisa Lohfink zu Bewährungsstrafe verurteilt: Das sind die Hintergründe! Auf die entsprechende Reporter-Frage hin wollte sie dann doch nicht weiter ins Detail gehen. Ihre Körpersprache und das Rumdrucksen schienen dann aber Antwort genug. Schließlich bestätigte die gebürtige Hessin lediglich, dass sie ihr Liebesleben - aufgrund von Fällen wie diesem - lieber aus der Öffentlichkeit heraushalte. Eine willkommene Ablenkung angesichts ihres offensichtlichen Liebeskummers bot an diesem Wochenende dann der World Club Dome in Frankfurt am Main, von dem sie fleißig Instagram-Storys postete. Kein Paar mit La Missy mehr: Wurde Gina-Lisas Gutmütigkeit ausgenutzt? Dass Gina-Lisas Herz aber scheinbar noch heilen muss, zeigte das "Blitzlichtgewitter"-Interview eindeutig. Ihre Ex, Musikerin La Missy löschte bereits alle Instagram-Beiträge, die in Verbindung mit dem Reality-TV-Star stehen - umgekehrt war dies bislang noch nicht der Fall. Öffentlich gemacht hatte Gina-Lisa die Beziehung erst Ende März. Damals sagte sie jedoch, dass sie sich einige Zeit genommen hatte, bis sie diesen Schritt ging. Der Schlüssel zu einer dauerhaft glücklichen und beständigen Beziehung, war dies aber wohl trotzdem nicht.

Titelfoto: Montage: Instagram/ginalisa2309