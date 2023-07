GNTM-Anna Maria hat es doch getan! Dieser Mensch geht ihr jetzt unter die Haut

Anna Maria Schimanski (23) lässt sich ihr erstes Tattoo stechen © Screenshot/Instagram/mariavschimanski

"L. - I love and will always love you but to have you on my body - it means FOREVER! [Ich liebe dich und werde dich immer lieben, aber dich auf meinem Körper zu haben - das bedeutet für immer!]", schrieb sie jetzt auf Instagram zu einem Reel, das mehrere Fotos von ihr und Schwester Lena zeigt.

Instagram-ästhetisch in schwarz-weiß und unterlegt mit Everly Fairs Akustikversion von "I Love You Always Forever".

Am Schluss des kurzen Clips folgt dann der Höhepunkt: Das Model sitzt vor einem Tätowierer - dieses Mal in Farbe - und lässt sich den Buchstaben "L" auf dem linken Unterarm verewigen.

Ihre Schwester Lena kommentierte - vermutlich gerührt: "Für immer" mit einem Unendlichzeichen und zwei Herzchen. Ob auch sie die 23-Jährige unter der Haut trägt, ist nicht bekannt.

Für Anna Maria offenbar ein großer Schritt. Immerhin handelt es sich dabei um ihr erstes Tattoo, wie wir in ihrer Instagram-Story erfahren. Da verkündete sie am Freitagnachmittag fast schon reißerisch: "Ich habe was getan, was ich jahrelang gesagt habe, dass ich es niemals tun würde!"