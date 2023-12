GNTM-Model Tessa Bergmeier appelliert zu Silvester: "Verzichtet auf Feuerwerk"

Hamburg - Die einstige " Germany's Next Topmodel "-Kandidatin Tessa Bergmeier (34) hat in einer Instagram-Story ihre Meinung zu Feuerwerkskörpern deutlich zum Ausdruck gebracht.

Tessa Bergmeier (34) wünscht sich einen ruhigen Jahreswechsel für Tier und Mensch. © Screenshot/Instagram/tessa.bergmeier (Bildmontage)

"Ich wollte noch mal daran appellieren, dass Ihr dieses Jahr keine Böller benutzt. Bitte!", bat sie ihre Fans in dem sozialen Netzwerk.

Schon jetzt könne sie vereinzelt das Knallen von Böllern draußen hören. Ihre Katzen würden jedes Mal zusammenzucken. "Es gibt alte Menschen, die werden an den Krieg erinnert und bekommen Todespanik. Vögel, Waldtiere, können das nicht verstehen. Macht was Schönes in Eurer Zeit. Aber doch nicht so was", erklärte sie weiter.



Zu einem entsprechenden Beitrag bei Instagram gab es geteilte Meinungen zu Tessas Aussagen.

Während der Ex-Mister-Germany Dominik Bruntner (30) sich lediglich darüber lustig machte ("Kein Problem. Zünde eine Rakete mehr an für sie"), schlug sich die Moderatorin Mona Buruncuk auf Tessas Seite. "Ganz Deiner Meinung", kommentierte sie.

Doch auch deutschlandweit sind die Meinungen dazu äußerst gespalten. Tier- und Umweltschützer warnen schon seit Jahren vor der Geräusch- und Feinstaubbelastung, die die Knallerei zum Jahresanfang mit sich bringt.