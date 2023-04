"GNTM"-Siegerin Alex Mariah Peter spricht bei Heidi Klum über fieses Bodyshaming

Die gebürtige Kölnerin Alex Maria Peter (25) gewann 2021 als erste Transfrau die Castingshow "Germany's Next Topmodel". © Instagram/alexmariahpeter (Screenshots, Bildmontage)

Sie sei "überrascht" darüber gewesen, dass ihr Gewicht auf einmal so ein "Ding" in der Presse gewesen sei, sagte die 25-Jährige in der ProSieben-Castingshow.

Auf der einen Seite sei sie froh gewesen, dass es die Leute nicht interessiere, dass sie eine Transfrau sei. Auf der anderen Seite bedeute als Frau angekommen zu sein auch, Bodyshaming ausgesetzt zu sein.

Als Bodyshaming werden abwertende Äußerungen über das Aussehen bezeichnet, zum Beispiel in sozialen Netzwerken. Als Transmenschen werden Personen bezeichnet, die sich dem Geschlecht, das ihnen bei Geburt zugeschrieben wurde, nicht zugehörig fühlen.

Gastgeberin Heidi Klum (49) wollte ihre Kandidatinnen in der Sendung auf Negativschlagzeilen und Hasskommentare in den sozialen Medien vorbereiten.