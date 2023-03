"Let's Dance"-Star mit Beichte: Deshalb hat sich Alex Mariah 40 Kilo angefressen - Kritik am Publikum

Köln - Mit ihrer " Let's Dance "-Teilnahme wollte Alex Mariah Peter (25) zurück ins Rampenlicht. Der Plan scheiterte krachend. Was im Gedächtnis bleibt, ist ihre optische Veränderung. Doch dahinter steckt eine traurige Geschichte, wie die 25-Jährige jetzt offenbarte!

Für ihren Cha-Cha-Cha erhielt das Paar von der Jury um Chef-Kritiker Joachim Llambi (58) nur magere 13 Punkte. Auch das Publikum wollte sie am Ende nicht mehr retten. Sie sei mit ihrem Gewicht "zu weit hinten" gewesen, mäkelte der 58-Jährige und zog den Vergleich zu jemanden, der einen "Bauchladen" trage und Süßigkeiten verkaufe.

Vor zwei Jahren wurde die Kölnerin von Heidi Klum (49) als erste Transfrau zur Siegerin von " Germany's Next Topmodel " gekürt. Auf dem Tanzparkett lief es für Alex dagegen überhaupt nicht rund. An der Seite von Profitänzer Alexandru Ionel (28) flog sie als allererste Promi aus der Show .

Kurzauftritt: Bereits nach der ersten Mottoshow musste die "GNTM"-Siegerin von 2021 das RTL-Tanzparkett schon wieder verlassen. © Rolf Vennenbernd/dpa

Diese hatte sie im Rahmen der RTL-Show nur vage angedeutet. Vor einem Millionenpublikum berichtete sie von einem Zwischenfall nach ihrer TV-Zeit mit Model-Mama Klum. Sie sei sexuell belästigt worden. Weiter ins Detail ging Alex nicht.

Nach diesem schlimmen Erlebnis habe sie ungefähr 40 Kilo zugenommen. "Ich habe mich regelrecht fett gefressen", verriet die 25-Jährige nun im Interview. "Ich habe gemerkt, dass ich für die Außenwelt nicht mehr attraktiv sein wollte." In ihrem Podcast "Yum Yum Hustlers" erklärte Alex, dass sie sich in ihrem neuen Körper nicht schlecht fühle.

Auf der Tanzfläche wirkte sie dagegen wie ein Fremdkörper. "Jeder, der mich kennt, hat gesehen, wie unwohl ich mich während der Live-Shows gefühlt habe. In den Trainings war das anders", so die Beauty. Der Grund für diese Diskrepanz sei das Show-Format an sich gewesen.

"Der Zuschauer erwartet auch sehr viel Privates. Ich bin nur bedingt dazu bereit, Dinge über mich preiszugeben, die ich vielleicht gar nicht preisgeben möchte", stellte die 25-Jährige klar.