GNTM-Siegerin Vivien Blotzki: Neuer TV-Auftritt in dieser Show

Hamburg - Durch ihren Sieg bei " Germany's Next Topmodel " (GNTM) wurde Vivien Blotzki (23) in ein Promi-Leben katapultiert. Bald ist das Curvy-Model erneut in einer TV-Show zu Gast, wie sie auf Instagram verriet.

In ihren Instagram-Storys ließ Curvy-Model Vivien Blotzki (23) ihre Follower zunächst raten, in welcher TV-Show sie demnächst zu sehen sein wird. © Screenshot/Instagram/vivienblt

Die aus Koblenz in Rheinland-Pfalz stammende Wahl-Hamburgerin wandte sich am gestrigen Dienstag zunächst mit einer Instagram-Story an ihre Fans, in der sie noch sehr im Vagen blieb.

"Wer errät, wo Ihr mich bald wieder im Fernsehen zu sehen bekommt? ✨", war als Text in dem kurzen Video zu lesen.

Ferner war zu sehen, dass sich Vivien offenbar in einem TV-Studio befand. Im Hintergrund war kurz ein Podest mit darauf sitzendem Publikum auszumachen. Die Story entstand also kurz nach oder kurz vor einer Fernseh-Aufzeichnung.

Danach wurde es wieder für einige Zeit still auf dem Instagram-Profil der 23-Jährigen. Doch etwas später präsentierte das Curvy-Model die Auflösung des Rätsels.