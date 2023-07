GNTM-Siegerin Vivien nackt wie nie auf Instagram: So reagiert ihre Community

Koblenz - In einem Hauch von Nichts hat sich die aktuelle "GNTM"-Siegerin Vivien Blotzki von einer Fotokünstlerin ablichten lassen und die Fotos mit ihrer Community auf Instagram geteilt.

Und wie reagiert die Community? "Sorry, fürchterlich", äußert sich eine Followerin zunächst sehr abschätzig zu den Bildern. "Ist ein schönes Foto und nichts Anrüchiges dabei. Lass die Menschen reden. Man ändert sie nicht", springt aber sofort eine andere Followerin Vivien zur Seite.

So sexy und vor allem nackt war Vivien allerdings bislang im TV und bei ihren Fotoshootings nicht zu sehen. Nur ein kleines Höschen und ein durchsichtiges Band verdecken ein wenig ihre Rundungen.

Kein Wunder also, dass sich die Auszubildende im Einzelhandel mittlerweile über diverse Jobs als Model freut.

Die 22-Jährige hatte ja als erstes Curvy Model Heidi Klums (50) Castingshow gewinnen können und schon bei " Germany's Next Topmodel " wiederholt bewiesen, wie selbstbewusst sie mit ihren Kurven umgeht.

Und so quillt die Kommentarspalte über mit Herzen, Flammen, verliebten Emojis und Lob wie "Hot", "In Love!!!!!", "Du bist wunderschön", "Einfach krass! Liebe es", "Sehr schöne, selbstbewusste Bilder!", "Unglaublich starkes Bild" oder "Traumfrau! So hübsch und sexy".

Und auch von einer sehr prominenten Model- und "GNTM"-Kollegin gibt es Beifall. Niemand anderes als Rebecca Mir (31), die ja 2011 ihre Karriere als GNTM-Zweiplatzierte startete, steuert ein anerkennendes "Hot" inklusive Herzchen bei.