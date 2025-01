Influencerin Greta Engelfried: "Lasst Menschen so viel Sex haben, wie sie wollen!"

Berlin/Frankfurt am Main - Durch ihr wildes Dating-Leben und die öffentlichen Berichte darüber geriet Influencerin Greta Engelfried (25) mehrfach in die Schlagzeilen. Nun wandte sie sich deshalb mit einem längeren und auch sehr ernsten Text via TikTok an ihre Fans wie auch an ihre Hater.

Greta Engelfried (25) wurde als Kandidatin der Castingshow "Love Island" zu einer Person des öffentlichen Lebens. Heute ist sie eine erfolgreiche Influencerin. © Montage: Screenshot/Instagram/greta_e

Dabei verweist die Wahl-Berlinerin zunächst auf einen Podcast, an dem sie mitwirkt. In der jüngsten Episode habe sie davon erzählt, "dass ich was mit jemandem hatte". Ein Ausschnitt davon sei auf TikTok veröffentlicht worden.

Aus dem Clip geht hervor, dass die 25-Jährige bei einem Mallorca-Aufenthalt ein Date mit Reality-Darsteller Jannik Kontalis (28) hatte.

In dem am Samstag veröffentlichten Text heißt es weiter, dass der TikTok-Clip mit dem Podcast-Ausschnitt "relativ viral gegangen" sei und zahlreiche "böse Kommentare" erhalten habe.

"Klar wissen wir, dass sowas polarisiert, aber das rechtfertigt nicht die Kommentare gegen mich", betont Greta.

Danach wendet sich die in Bad Homburg bei Frankfurt am Main aufgewachsene 25-Jährige mit einem persönlichen Statement an die Leserinnen und Leser.