Influencerin gerät bei Rückkehr nach Deutschland in Polizeieinsatz

Frankfurt am Main - Nach einem Urlaub auf Bali und in Australien kehrte Influencerin Greta Engelfried am Dienstagnachmittag nach Deutschland zurück. Doch als ihr Flugzeug am Frankfurter Flughafen landete, geriet die 25-Jährige in einen Polizeieinsatz!

Danach wurde sie jedoch ernst: "Wir mussten eine Stunde jetzt in dem Flieger sitzen bleiben!"

"Leute, ich bin wieder in Frankfurt", begrüßte die Wahl-Berlinerin ihre Follower am Beginn einer Instagram-Story, die sie noch im Flugzeug sitzend aufnahm.

Sie habe es sich während des Flugs nach Deutschland schon gedacht, dass etwas nicht stimmt, berichtete Greta Engelfried weiter.

Ein Passagier in dem Flieger sei ihr aufgefallen. In einem eingeblendeten Text heißt es, der Mann habe sich wie "ein Air-Marshal" verhalten - so werden verdeckt operierende Flugsicherheitsbegleiter genannt.

"Jetzt musste die Polizei kommen und von allen die Pässe kontrollieren", berichtete die 25-Jährige weiter. Aber es sei nichts Schlimmes passiert, versicherte sie gleich darauf.

"Ich warte jetzt gleich auf meine Mama, dass die mich abholt", die 25-Jährige wuchs in Bad Homburg bei Frankfurt auf, ihre Mutter wohnt immer noch dort. Zudem müsse sie sich noch an die winterlichen Temperaturen in Deutschland gewöhnen, hieß es zu Abschluss.

Die Influencerin hat eine sehr bewegte Reise hinter sich: Auf der Insel Bali wurde sie schwer krank, sie musste sich über längere Zeit hinweg übergeben und hatte unkontrollierten Durchfall. Im westaustralischen Perth erholte sie sich dann von diesen Strapazen.