Influencerin Greta: "Komme jetzt einfach damit klar, dass ich ein bisschen stinke"
Mexiko/Berlin/Frankfurt am Main - "Ich komme jetzt einfach damit klar, dass ich ein bisschen stinke", beschwert sich Influencerin Greta Engelfried (26, "Love Island") in ihrem jüngsten Instagram-Reel. Der Grund: Reisestrapazen!
"Also, ich bin in Mexiko angekommen, und mein Koffer hatte irgendwie andere Pläne und chillt noch in Paris", schildert die 26-Jährige ihre Situation am Beginn des Clips, den sie am Mittwoch auf der Foto-Plattform veröffentlichte.
"Meine Unterhose trage ich mittlerweile seit 36 Stunden!", fügt die in Bad Homburg bei Frankfurt am Main aufgewachsene Wahl-Berlinerin hinzu.
Es sei aktuell früher Morgen in Mexiko, verrät Greta weiter und setzt hinzu: "Ich habe Jetlag und bin wach." Dies ist der Influencerin auch anzumerken, sie wirkt in dem Reel sehr überdreht.
Ihre Sonnenbrille trage sie vor allem deshalb, weil "ich mich aktuell ohne Schminke wirklich absolut unwohl fühle - und die Schminke befindet sich in Paris", geht die Klage der 26-Jährigen weiter.
Doch zumindest für das letztgenannte Problem findet sie schon bald ein eine Lösung.
Greta Engelfried: "Ich brauche dringend Deo!"
"Ich bin jetzt im Walmart, mal gucken, ob die hier irgendwo Unterwäsche haben", verrät die Berlinerin in der nächsten Szene, ihre Stimme klingt dabei noch nervöser als zuvor.
"Es gibt Schminke!", triumphiert Engelfried kurz darauf. Sie ergänzt: "Und Deo! Ich brauche dringend Deo!" Im Anschluss heißt es: "Unterwäsche habe ich nicht bekommen, dafür so ein bisschen Schminke."
Die Kosten für ihre Einkäufe werde sie der Airline, mit welcher sie nach Mexiko flog, "so was von in Rechnung" stellen", echauffiert sie sich.
"Ich bin in Mexiko, ich will jetzt das Beste daraus machen. Ich hatte schlechte Laune, aber jetzt habe ich mich gefangen, mir geht's wieder gut", endet der Clip, doch abgeschlossen war die Episode damit noch nicht.
In einer Story vom Mittwoch präsentiert sich Greta Engelfried aus einer Boutique: "Ich bin jetzt eingedeckt: Ich habe neue Schuhe, neue Socken, neue Jogger, alles neu, geil!", freut sich die 26-Jährige. Ihrer Stimme ist dabei anzumerken, dass der Jetlag sie weiterhin beutelt.
Titelfoto: Montage: Screenshot/Instagram/greta_e_