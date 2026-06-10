Influencerin Greta: "Komme jetzt einfach damit klar, dass ich ein bisschen stinke"

Mexiko/Berlin/Frankfurt am Main - "Ich komme jetzt einfach damit klar, dass ich ein bisschen stinke", beschwert sich Influencerin Greta Engelfried (26, " Love Island ") in ihrem jüngsten Instagram-Reel. Der Grund: Reisestrapazen!

Greta Engelfried (26) wurde als Kandidatin der Show "Love Island" zu einer Person des öffentlichen Lebens, danach begann sie eine Karriere als Influencerin. © Screenshot/Instagram/greta_e_

"Also, ich bin in Mexiko angekommen, und mein Koffer hatte irgendwie andere Pläne und chillt noch in Paris", schildert die 26-Jährige ihre Situation am Beginn des Clips, den sie am Mittwoch auf der Foto-Plattform veröffentlichte.

"Meine Unterhose trage ich mittlerweile seit 36 Stunden!", fügt die in Bad Homburg bei Frankfurt am Main aufgewachsene Wahl-Berlinerin hinzu.

Es sei aktuell früher Morgen in Mexiko, verrät Greta weiter und setzt hinzu: "Ich habe Jetlag und bin wach." Dies ist der Influencerin auch anzumerken, sie wirkt in dem Reel sehr überdreht.

Ihre Sonnenbrille trage sie vor allem deshalb, weil "ich mich aktuell ohne Schminke wirklich absolut unwohl fühle - und die Schminke befindet sich in Paris", geht die Klage der 26-Jährigen weiter.

Doch zumindest für das letztgenannte Problem findet sie schon bald ein eine Lösung.