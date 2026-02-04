Influencerin Greta fühlt sich geehrt, "dass Ihr alle ein Date mit mir wollt"
Berlin/Frankfurt am Main - "Es ehrt mich natürlich, dass Ihr alle ein Date mit mir wollt", sagte Influencerin Greta Engelfried (26) auf Instagram an ihre männlichen Fans gewandt.
Ihre Nachrichten auf der Fotoplattform seien in letzter Zeit voll von Anfragen nach dem Motto "Ich hätte gerne ein Date mit Dir", erklärte die ehemalige "Love Island"-Kandidatin am Beginn einer Story vom Dienstag.
Darunter seien auch Fans, die ihr gefühlt schon zum zwanzigsten Mal geschrieben und um eine Verabredung gebeten hätten.
"Leute, ich antworte nicht, ich habe kein Interesse! Und das ist gar nicht, gar nicht böse gemeint", betonte die in Bad Homburg bei Frankfurt aufgewachsene Wahl-Berlinerin.
"Ihr wisst, dass ich nicht so daten würde", unterstrich Engelfried ihre Haltung. Sie habe gegenüber ihren Followern schon mehrfach darauf hingewiesen. Doch natürlich fasse sie es als Kompliment auf, derart viele Dating-Anfragen von ihren Fans zu erhalten.
Schriftlich bat die 26-Jährige allerdings darum, von weiteren derartigen Nachrichten abzusehen. Ihr "nein" sei aber ganz klar als "nettes nein" gemeint, heißt es weiter in dem Text.
Greta Engelfried auch offen für unkonventionelle Dates
Die Berlinerin hatte im Januar erst in ihrem Podcast von einigen wilden Dating-Eskapaden im südafrikanischen Kapstadt berichtet: Dort habe sie ihre "Hot-Girl-Ära" ausgelebt und "uns Frauen auch ein bisschen gerächt".
Zugleich gab Greta dadurch zu erkennen, dass sie offenbar an ihr früheres sehr turbulentes Dating-Leben anknüpfen möchte.
Allerdings nutzt die Influencerin für die Suche nach Dating-Partnern in der Regel ausschließlich die App "Hinge".
Wer sie dort kontaktiert, sollte zudem wissen, dass die 26-Jährige - so sie ihre Gewohnheiten nicht geändert hat - bei ersten Verabredungen stets einen Spaziergang mit dem betreffenden Mann unternimmt.
Zugleich ist Greta Engelfried durchaus offen für unkonventionelle Verbindungen: So traf sie sich etwa auch schon eine Zeit lang mit einem Mann, der zugleich mit einer anderen Frau leiert war.
Titelfoto: Montage: Screenshot/Instagram/greta_e_