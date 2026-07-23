Familienzuwachs? Pietro Lombardi überrascht Fans mit Baby im Arm

Köln - Wer Pietro Lombardi (33) auf Instagram folgt, dürfte bei seiner neuesten Story erst einmal große Augen gemacht haben. Mit einem Baby auf dem Arm und emotionalen Worten bringt der Sänger seine Fans kurzzeitig auf eine völlig falsche Fährte.

Pietro Lombardi (33) ist frisch gebackener Onkel. © Bildmontage: Instagram/ pietrolombardi

"Willkommen auf der Welt, kleiner Schatz. Als dreifacher Papa dachte ich eigentlich, das Kapitel ist abgeschlossen", schreibt der Sänger zu dem Bild, auf dem er ein Neugeborenes liebevoll im Arm hält.

Fans machten sich daraufhin Hoffnungen: Gibt es etwa heimlich Baby Nummer vier? Nur wenig später lüftet der 33-Jährige das Geheimnis selbst.

Der kleine Wonneproppen ist nämlich gar nicht sein eigenes Kind. Stattdessen gibt es in der Lombardi-Familie an anderer Stelle Grund zur Freude: Pietro ist Onkel geworden und kann sein Glück kaum in Worte fassen.

Dass ihn der Moment bewegt, merkt man sofort. Obwohl der Musiker mit seinen drei Söhnen längst sein Familienglück gefunden hat, lässt ihn das Neugeborene für einen kurzen Augenblick ins Grübeln kommen.