Familienzuwachs? Pietro Lombardi überrascht Fans mit Baby im Arm
Köln - Wer Pietro Lombardi (33) auf Instagram folgt, dürfte bei seiner neuesten Story erst einmal große Augen gemacht haben. Mit einem Baby auf dem Arm und emotionalen Worten bringt der Sänger seine Fans kurzzeitig auf eine völlig falsche Fährte.
"Willkommen auf der Welt, kleiner Schatz. Als dreifacher Papa dachte ich eigentlich, das Kapitel ist abgeschlossen", schreibt der Sänger zu dem Bild, auf dem er ein Neugeborenes liebevoll im Arm hält.
Fans machten sich daraufhin Hoffnungen: Gibt es etwa heimlich Baby Nummer vier? Nur wenig später lüftet der 33-Jährige das Geheimnis selbst.
Der kleine Wonneproppen ist nämlich gar nicht sein eigenes Kind. Stattdessen gibt es in der Lombardi-Familie an anderer Stelle Grund zur Freude: Pietro ist Onkel geworden und kann sein Glück kaum in Worte fassen.
Dass ihn der Moment bewegt, merkt man sofort. Obwohl der Musiker mit seinen drei Söhnen längst sein Familienglück gefunden hat, lässt ihn das Neugeborene für einen kurzen Augenblick ins Grübeln kommen.
Pietro Lombardi: Hat der Sänger doch noch einen Kinder-Wunsch?
Pietro erzählt, er sei sehr "Happy" mit seinen drei Jungs. Für ein Mädchen in der Familie wäre 33-Jährige aber offensichtlich auch offen.
"Dann hältst du so ein kleines Glück im Arm und für einen kurzen Moment dachte ich, naja ... eine Tochter wäre schon doch noch etwas Besonderes", verrät der DSDS-Gewinner.
Lange lässt er seine Fans allerdings nicht hoffen. Mit einem Lachen schiebt er sofort hinterher: "Aber 3 reichen."
Die Freude über den Familienzuwachs ist dem Musiker jedoch deutlich anzusehen. Ab sofort genießt er die Rolle als "stolzer Onkel", der für seine kleine Nichte "immer da" sein würde.
Kurz darauf teilt er noch eine Story seines Sohnes Leano (3), der begeistert zu einem Lied seines Papas mitsingt. Dazu schreibt der Sänger stolz: "Größter Papa Fan. Mein Junge ich habe einfach die tollsten Kinder der Welt."
Titelfoto: Bildmontage: Instagram/ pietrolombardi