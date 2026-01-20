Influencerin Greta will Bachelorette werden: "Daten kann ich"

Frankfurt am Main/Berlin - Sie sei jetzt "bereit, ' Bachelorette ' zu werden", sagt Influencerin Greta Engelfried (26) selbstbewusst auf Instagram und fügt an den Sender RTL gewandt hinzu: "Ich würde mich da freiwillig zur Verfügung stellen: Daten kann ich!"

Am Samstagvormittag wandte sich Greta Engelfried (26) per Instagram-Story an die Öffentlichkeit sowie explizit auch an RTL. © Screenshot/Instagram/greta_e_

Die Erklärung für ihr Ansinnen liefert die in Bad Homburg bei Frankfurt am Main aufgewachsene Wahl-Berlinerin in ihrem Podcast.

In dessen aktueller Folge berichtet die 26-Jährige von ihrem zurückliegenden Urlaub im südafrikanischen Kapstadt. Dort habe sie ihre "Hot-Girl-Ära" gelebt und "uns Frauen auch ein bisschen gerächt".

Insgesamt habe sie in Kapstadt eine "coole Zeit" gehabt und ihr Selbstbewusstsein sei enorm gesteigert worden, da sie sehr viele Komplimente von Männern bekommen habe.

An einem Abend sei sie mit Freunden zusammen in einem Club gewesen. Dort habe sie ihrer Meinung nach etwas "mit dem hottesten Typen jemals" gehabt.