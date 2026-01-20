Influencerin Greta will Bachelorette werden: "Daten kann ich"
Frankfurt am Main/Berlin - Sie sei jetzt "bereit, 'Bachelorette' zu werden", sagt Influencerin Greta Engelfried (26) selbstbewusst auf Instagram und fügt an den Sender RTL gewandt hinzu: "Ich würde mich da freiwillig zur Verfügung stellen: Daten kann ich!"
Die Erklärung für ihr Ansinnen liefert die in Bad Homburg bei Frankfurt am Main aufgewachsene Wahl-Berlinerin in ihrem Podcast.
In dessen aktueller Folge berichtet die 26-Jährige von ihrem zurückliegenden Urlaub im südafrikanischen Kapstadt. Dort habe sie ihre "Hot-Girl-Ära" gelebt und "uns Frauen auch ein bisschen gerächt".
Insgesamt habe sie in Kapstadt eine "coole Zeit" gehabt und ihr Selbstbewusstsein sei enorm gesteigert worden, da sie sehr viele Komplimente von Männern bekommen habe.
An einem Abend sei sie mit Freunden zusammen in einem Club gewesen. Dort habe sie ihrer Meinung nach etwas "mit dem hottesten Typen jemals" gehabt.
Greta Engelfried wurde schon als "wandelnde Red Flag" beschimpft
Allerdings versetzte Greta damit einen anderen Mann, den sie zuvor ausdrücklich aufgefordert hatte, ebenfalls in den Club zu kommen. Zudem sei sie an dem Abend noch einem dritten Mann begegnet, mit dem sie zuvor online geflirtet hatte.
Sie wisse natürlich, dass dies kein sehr faires Verhalten von ihr gewesen sei, räumt Greta ein. Doch dies sei ihr an diesem Abend egal gewesen: "Nicht nur wir Girls werden verarscht, ich verarsche auch mal einen Typen."
Die Berlinerin knüpft damit unverkennbar an ein früheres Projekt an, bei dem sie sich in einem sehr turbulenten Datingleben auslebte.
Damals suchte sie erklärtermaßen zwar Kontakte, aber keinen festen Partner. Auf Social Media wurde Engelfried deswegen auch angefeindet und etwa als "wandelnde Red Flag" beschimpft.
Sollte RTL die 26-Jährige also tatsächlich als neue "Bachelorette" anheuern, so würde sie in jedem Fall für erhitzte Debatten unter den Fans der Datingshow sorgen.
