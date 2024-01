Große Feierlichkeiten: Dieses RTL-Gesicht feiert ihren 60. Geburtstag

Köln - Heute ist ein besonderer Tag im Leben von Frauke Ludowig . Die langjährige RTL -Moderatorin feiert an diesem Mittwoch ihren 60. Geburtstag. Sorgen wegen einer Krise macht sich die zweifache Mutter aber nicht.

Erstmals an ihrem Geburtstag steht die Kölnerin auch nicht vor der Kamera. Denn ihre Familie habe für ihren Ehrentag was Besonderes vorbereitet, wie sie verrät. Daher wurde sie gezwungen, sich freizunehmen.

"60 werden ist wirklich ganz normal, weil ehrlich gesagt, ich habe mit dem Altern überhaupt kein Problem, ich bin der glücklichste Mensch der Welt, ich habe mich noch nie jünger schummeln wollen. Wenn man mich fragt seit einigen Monaten, wie alt ich bin, sag ich 60, weil deshalb ist es für mich auch keine große Nummer", verrät sie in einem I nterview mit ihrem langjährigen Arbeitgeber .

Die Moderatorin mit ihrem Gatten Kai Roeffen (63) sowie ihren Töchtern Nele (20, l.) und Nika (18). © Screenshot/Instagram/nika.roeffen

Im Mai 2003 heiratete Frauke den Creative Director Kai Roeffen (63). Mit ihm hat sie auch die beiden Kinder Nele (20) und Nina (18). Und auch die beiden Sprösslinge bewundern ihre Mama. "Die sagen immer: Ach, Mama, du bist cool. Das klingt natürlich auch irgendwie schön. Das ist ja ein schönes Kompliment. Aber letztlich ist für mich das nicht entscheidend", gibt die 60-Jährige zu.

Wichtig sei für sie, dass sie eine gute Mutter sei. Nur darum würde es Frauke gehen. "Und ich glaube, das bin ich. Und ja, sie können mich alles fragen, und das ist einfach das Entscheidende."

Wie lange sie noch als Moderatorin aktiv ist, kann sie nicht sagen. Doch bald kann man wohl nicht damit rechnen, dass sie nicht mehr auf den TV-Bildschirmen zu sehen ist.

"Das Leben ist nun mal eine Herausforderung und ich nehme halt Herausforderungen total gern an."

Vor zwei Jahren habe sie nochmal ein Unternehmen gegründet. "Da denken andere vielleicht ans Aufhören, für mich geht es jetzt erst richtig los. Und das ist das, was mir die Freude am Leben bringt", so die Exklusiv-Moderatorin.