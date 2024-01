Große Trauer bei Topmodel Gisele Bündchen! Mutter stirbt mit 75 Jahren

Porto Alegre (Brasilien) - Schwere Zeiten für Gisele Bündchen (43)! Das Topmodel hat seine geliebte Mutter an Krebs verloren. Vania Nonnenmacher starb im Alter von 75 Jahren in Brasilien.

Gisele Bündchen (43) ist ein erfolgreiches Model. © picture alliance / dpa

Wie das brasilianische Nachrichtenportal "GZH" berichtet, wurde Nonnenmacher wegen ihres schlechten Gesundheitszustandes am Freitag, dem 26. Januar, in das "Moinhos de Vento" Krankenhaus in Porto Alegre eingeliefert.

Nur zwei Tage später, am 28. Januar, starb die 75-Jährige infolge ihrer schweren Erkrankung. An welcher Art von Krebs Bündchens Mutter litt, wurde nicht bekannt gegeben.

Dass sich Mutter und Tochter sehr nahe standen, beweist ein Instagram-Beitrag vom 23. Juli 2022. In diesem gratulierte Bündchen ihrer Mutter noch zum Geburtstag. Damals schrieb das Model: "Ich bin ewig dankbar für alles, was du für uns getan hast und noch immer tust. Danke, dass du uns immer so liebst, inspirierst, und gelehrt hast. Danke für das Leben! Ich liebe dich so sehr!"

Fans und Follower der 43-Jährigen drückten ihr tiefstes Beileid unter dem Beitrag von vor anderthalb Jahren aus. "Es tut mir so leid, Gisele, ich sende dir alle Kraft der Welt", kommentierte beispielsweise eine Person.

Die Beerdigung und Abschiedszeremonie der 75-Jährigen soll am heutigen Montagvormittag in Porto Alegre stattfinden.