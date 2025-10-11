Heino trauert seit zwei Jahren um seine Hannelore: "Tod hängt mir noch nach"

Kitzbühel/Augsburg - Im November 2023 musste Heino (86) sich nach 44 Ehejahren für immer von seiner Hannelore (†82) verabschieden . Auch fast zwei Jahre später sitzt der Schmerz immer noch tief: "Der Tod von Hannelore hängt mir natürlich schon noch nach", gab der Schlagerstar am Wochenende zu.

Heino (86) und Hannelore (†82) waren viele Jahrzehnte glücklich verheiratet. © dpa | Horst Ossinger

Im Gespräch mit der Augsburger Allgemeinen betonte der 86-Jährige: "Wir waren 44 Jahre zusammen und haben so viele glückliche Momente gemeinsam erlebt."

Jener 8. November vor rund zwei Jahren sei der "schlimmste Tag in seinem Leben" gewesen, berichtete damals sein Manager Helmut Werner. Seitdem musste der "Blau blüht der Enzian"-Interpret schon die ersten Geburtstage und Hochzeitstage ohne "seine Prinzessin" überstehen - und auch heute macht ihn der Verlust "Immer noch traurig".

Heino erinnerte sich an die Anfänge ihrer Liebe: "Wer hätte das gedacht? Die Presse hat uns damals zwei Jahre gegeben. Der Volkssänger und die österreichische Prinzessin – da dachten viele, das kann nicht gut gehen. Wir haben aber all die Zweifler eines Besseren belehrt!"

Alleine ist Heino aber immerhin nicht - er lebt seit einem Jahr mit seinem Manager zusammen. "Ich werde durch meine neue kleine Familie in Kitzbühel sehr gut betreut", versicherte der Musiker.