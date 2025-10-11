Nach Tod von TV-Star Wanda Perdelwitz: So trauern Familie und Promi-Kollegen

Hamburg - Im Alter von 41 Jahren starb TV-Star Wanda Perdelwitz am 6. Oktober an den Folgen eines schweren Fahrradunfalls . Der Schock sitzt tief. Jetzt nimmt auch die Familie mit emotionalen Worten Abschied.

TV-Star Wanda Perdelwitz (†41) ist an den Folgen eines Fahrradunfalls in Hamburg gestorben. © Felix Hörhager/dpa

Die Angehörigen des "Großstadtrevier"-Stars verabschiedeten sich von Perdelwitz mit einer Traueranzeige im "Hamburger Abendblatt".



"Plötzlich und unfassbar traurig müssen wir Abschied nehmen von meiner geliebten Frau, meiner liebevollen Mama, Tochter, Schwiegertochter, Schwägerin und Freundin", heißt es in der Anzeige.

"Nach einem tragischen Unfall viel zu früh aus dem Leben gerissen – wir hatten doch noch so viel vor", schreiben "Daniel & Jaron mit Familie und Freunden". Die 41-Jährige hinterließ einen sechsjährigen Sohn.

Weiter schreiben die Angehörigen: "Du bist nicht mehr dort, wo du warst, aber du bist überall, wo wir sind. Daniel wird dich nie vergessen – in Jaron wirst du weiterleben." Doch nicht nur die Familie, auch die Kollegen von Perdelwitz aus der ARD-Serie "Großstadtrevier" trauern - und haben ihr einen Theaterabend gewidmet.

Schließlich verkörperte die Schauspielerin in der Serie neun Jahre lang die Ermittlerin Nina Sieveking. "Zusammen mit dem Ensemble haben wir uns entschieden, ihr die heutige Premiere zu widmen und sie extra für sie zu spielen", sagte der Geschäftsführer des St.Pauli Theater Ullrich Waller (69) am Donnerstagabend auf der Bühne.