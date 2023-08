Flammender Appell! Gülcan Kamps spricht Müttern mit diesen Worten direkt aus der Seele

Alles Fragen, auf die Gülcan immer dieselbe Antwort gibt: "Beides ist okay."

Zum Beispiel: "Du stillst dein Kind, oder gibst die Flasche?!", "Du möchtest dein Kind so früh wie möglich, oder erst mit drei Jahren in die Kita geben?!", oder "Du hast keine Nanny, oder du hast drei Nannys für ein Kind?!"

In ihrem Posting nennt Gülcan eine ganze Reihe an Punkten, die im Alltag der meisten Eltern eine Rolle spielen und zu Konflikten führen können.

"Mom-Shaming" bezeichnet ein Phänomen, das sich zuhauf in den sozialen Medien beobachten lässt. So werden Mütter meist von anderen Mamas oder auch von Außenstehenden für den Umgang mit ihren Kindern kritisiert und manchmal auch regelrecht niedergemacht.

In einem Instagram-Beitrag meldet sich Gülcan mit einem flammenden Appell, der vielen anderen Müttern direkt aus der Seele spricht. Die Ansage ist klar: "Stop Mom-Shaming!" (Rechtschreibung fortlaufend angepasst)

Gülcan ist Ende 2021 zum ersten Mal Mutter geworden. © Henning Kaiser/dpa

So ist die Moderatorin in der Vergangenheit selber schon oft für Entscheidungen, die mit ihrem Kind zu tun haben, kritisiert worden. Zuletzt hatte sie etwa eine unerfreuliche Erfahrung im Restaurant machen müssen, als sich andere Gäste Gülcans Schilderung zufolge an der bloßen Anwesenheit von "Baby Kamps" gestört haben.

Die Liste an Dingen, die zu "Mom-Shaming" führen können, sei unendlich lang und jedes Familienleben unterschiedlich, schreibt die 40-Jährige bei Instagram. Eine Sache sollte dabei jedoch immer gleich sein, sowohl für Gülcan und ihren Ehemann Sebastian (41) als auch für alle anderen Eltern: "Nichts ist erfüllender als das Leben mit unserem/en Kind/ern zu genießen!"

Letztendlich kann es aus ihrer Sicht deshalb nur eine einzige Schlussfolgerung geben: "Stop Mom-Shaming and start to enjoy your Life & Family."

Von ihren Fans bekommt Gülcan für ihr Plädoyer reichlich Zuspruch. "Der Alltag mit Kindern birgt ohne Mom-Shaming schon genug Herausforderungen, wäre doch schön, wenn man sich gegenseitig unterstützen würde", bringt es eine Userin in der Kommentarspalte auf den Punkt.