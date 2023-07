Gülcan Kamps leidet unter Schmerzen "wie Messerstiche": Sie konnte kaum mehr laufen

Gülcan Kamps (40) erzählt bei Instagram offen über ihre extremen Rückenbeschwerden. © Montage: Instagram/Screenshot/Gülcan Kamps

"Ich habe euch vor ungefähr vier Wochen erzählt, dass ich die schlimmsten Rückenschmerzen meines Lebens habe und das ist auch so, beziehungsweise das war so", begann Gülcan ihre Leidenszeit in einer Instagram-Story zu schildern.

Sie habe in den Monaten Mai und Juni so starke Schmerzen verspürt, "dass ich gar nicht mehr wusste, was ich machen soll". Es habe sich angefühlt, "als würde mir jemand mit 'nem Messer in den Rücken stechen".

Sogar die einfachsten Aufgaben wie Laufen wurden für die 40-Jährige zu einem echten Kraftakt. "Ich musste mich immer kurz festhalten und warten, dass der Schmerz vergeht, dass ich überhaupt weitergehen konnte."

Natürlich habe sie darüber nachgedacht, "wie alle anderen Menschen, die ich kenne" zum Arzt zu gehen und sich Spritzen gegen ihre Qual geben zu lassen. "Aber so bin ich einfach nicht", meinte Gülcan bestimmt.