Gülcan Kamps offenbart sich ihren Fans und reagiert schlagfertig auf Kommentar

Düsseldorf - Gülcan Kamps (40) hat sich mit der Geburt ihres Babys dazu entschieden, jegliche private Einblicke aus dem Internet und der Öffentlichkeit zu halten. Diesen Beschluss können jedoch nicht alle Fans nachvollziehen, weshalb sich Gülcan am Wochenende zur Wehr setzte.

Mit einem Wein in der Hand und mit lässigen Klamotten bekleidet, lächelt die 40-Jährige ungeschminkt in die Kamera. Sie trägt weiße Sneaker, ihre Haare liegen locker zusammengebunden auf ihrer Schulter.

Der Herausforderung eines neuen Schnappschusses von sich nahm sich die in Spanien lebende Vollblut-Mama während des Rückflugs aus dem Familienurlaub an.

Die Moderatorin genoss den Urlaub mit ihrer kleinen Familie sichtlich. © Screenshot/Instagram/guelcankamps

Gülcan hält sich strikt an ihre eigene Vorgabe, ihr kleines Mädchen oder ihren kleinen Jungen aus der Öffentlichkeit zu halten. Viele ihrer mehr als 440.000 Fans unterstützen diese Entscheidung - doch das gilt längst nicht für alle.

In den Kommentaren streiten sich die Fans darüber, ob es in Ordnung sei, dass die Mutter ihr Kind nicht zeigen wolle oder ob sie es mit den Regeln etwas zu genau nehme.

"Was ist jetzt so schlimm, sie zu zeigen? Dass jeder so ein Drama daraus macht, verstehe ich nicht", fragte sich eine Followerin.



Das konnte die Influencerin nicht auf sich sitzen lassen und konterte. "Wer hat gesagt, dass es ein Drama ist? Es ist eine Herausforderung", formulierte es Gülcan verteidigend.

Viele ihrer Fans unterstützten die Entscheidung der glücklichen Mama und lobten sie sogar für ihre stringente Umsetzung.