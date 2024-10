Klartext von Kult-Moderator Günther Jauch: Dann ist "Wer wird Millionär" erledigt!

Doch was sind diese vier Säulen, von denen der 68-Jährige spricht?

Demnach hänge das potenzielle Ende der Show auch an den "berühmten vier Säulen, die WWM tragen", so Jauch. Würde eine davon wegbrechen, "dann ist die Sendung erledigt", ist sich der Moderator sicher.

Rollentausch: Sport-Kommentatoren-Legende Marcel Reif (74, r.) überredete Jauch, beim 25-Jahre-Spezial selbst auf dem Kandidatenstuhl Platz zu nehmen. © RTL / Stefan Gregorowius

Die Erklärung ist einfach: Für Jauch komme es zunächst einmal darauf an, ob das Publikum überhaupt noch Spaß an der Show hat und sie sehen will.

Sollte das gegeben sein, stelle sich außerdem die Frage, ob RTL selbst den Quizspaß noch übertragen will und ob Unternehmen weiterhin Interesse daran haben, ihre Produkte während der Sendung zu bewerben. Immerhin gehöre das zum Geschäftsmodell im privaten Fernsehen, so Jauch.

Die vierte Säule hingegen sei er selbst, berichtet der Showmaster. Sollte er also irgendwann keine Lust mehr auf den Job haben, würde diese Säule wegbrechen. Natürlich könne das dann aber "auch noch jemand anderes machen", fügt er hinzu.

Doch klar ist: Sollte der Moderator irgendwann tatsächlich seine Moderationsschuhe an den Nagel hängen, würde das eine riesige Lücke in der beliebten Quizshow hinterlassen. Bleibt also nur zu hoffen, dass er noch ganz viele Jahre dranhängen wird.