Guido Maria Kretschmer eröffnet überraschend Pop-up-Store in Hamburg

Hamburg - Eine kleine Weihnachtsüberraschung erwartet die Fans von Guido Maria Kretschmer (58) heute in einem Pop-up-Store in der Domstraße in der Hamburger Innenstadt.

Während der ersten Stunden der Eröffnung nahm sich Guido Maria Kretschmer (58, M.) auch Zeit für Fotos und Autogramme. © André Lenthe

Via Instagram hatte der Designer das "Xmas Pop-up Event" am gestrigen Freitag angekündigt. Obwohl viele Fans in den Kommentaren bedauerten, nicht so schnell nach Hamburg reisen zu können, tummelten sich bereits vor der Eröffnung um 10 Uhr viele neugierige Fans vor dem Store.

Kurz darauf kam dann auch Guido Maria Kretschmer persönlich vorbei und stellte seine neue Kollektion bei dem Online-Fashion-Store "About You" vor. Statt auf zu Hause auf den Bildschirmen konnten die Interessierten die einzelnen Teile mit allen Sinnen in Augenschein nehmen.

"Es gibt über den ganzen Tag aufregende Styles, ihr lernt unser Team und unsere Mitarbeiter kennen, aber eben auch die neue Kollektion", kündigte der "Shopping Queen"-Moderator im Vorfeld an.

Für das richtige Weihnachtsfeeling sorgte nicht nur der Slogan "All I Want For Christmas is Guido!", weihnachtliche Deko in Form von Guido-Tannenbaumkugeln, Drinks und laut dem Designer "süße kleine Geschenke" bei Onlinebestellungen vor Ort.