Guido Maria Kretschmer gibt Berlin-Statement ab: "Das ist traurig"

Hat noch eine Wohnung in Berlin: Guido Maria Kretschmer (58). © Sebastian Christoph Gollnow/dpa

Noch immer habe er eine Wohnung in Berlin-Schöneberg, in der er jahrelang nicht mehr lebte und die er eigentlich aufgeben wollte.

"Und dann bin ich rein und dachte, sie ist noch wie früher", erzählte der 58-Jährige, der den West-Bezirk als "Multikulti-Platz" mit vielen Alt-Berlinern bezeichnet.

Als Grund für den Umzug in die Hansestadt nannte er einen Beinahe-Unfall auf der Rückfahrt nach Berlin. Dieser ist in seinen Worten "glimpflich" ausgegangen, "aber in dem Moment wusste ich, dass es an der Zeit ist, zu gehen."

Für ihn bleibe Berlin aber ein Zuhause. "Eigentlich hatte ich Berlin satt, mit dem Buch aber habe ich mich mit ihrem Charakter versöhnt", gab Kretschmer zu, weil die Stadt mit "sehr speziellen Menschen" gefährlich sein könne.

Sein Buch "19.521 Schritte. Vom Glück der unerwarteten Begegnungen" über Berlin, Nächstenliebe und Toleranz ist am 18. Oktober im Heyne Verlag erschienen.