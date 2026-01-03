Guido Maria Kretschmer ermutigt Frau zum Seitensprung, während ihr Mann in der Reha ist

Hamburg - Passend zum Neujahrstag sprach Guido Maria Kretschmer (60) in der neuen Folge seines Podcasts "feinstoff" über Neuanfänge - und wie er zum "Sozius" eines Seitensprungs wurde.

Guido Maria Kretschmer (60) erlebte auf einer Zugfahrt nach Berlin hautnah einen Neuanfang. © Marcus Brandt/dpa

"Einige werden weit im Voraus geplant, andere kommen unverhofft und viel zu plötzlich. Und manchen werden sie auch in Form eines prall gefüllten Briefumschlags in die Tasche gesteckt", schreibt der Designer als Teaser für die aktuelle Ausgabe.

Dass er selbst Zeuge eines moralisch zumindest schwierigen Neunanfangs wurde, ließ der 60-Jährige da noch unerwähnt.

Doch als er gerade über Vorbilder oder Partner sprach, die eine Stütze bei einem Neuanfang sein können, gestand der Unternehmer, dass er überraschend zu einem solchen Partner wurde.

Geschehen sei das auf einer Zugfahrt von Hamburg nach Berlin, als eine völlig fremde Frau in das Abteil kam, in dem er mit seiner Maskenbildnerin "Peggy" saß. Peggy habe das Buch "Fifty Shades of Grey" gelesen.

Plötzlich habe die Fremde gesagt, dass das Buch zu dem passen würde, was sie am Wochenende erwarte. Guidos Interesse war geweckt und er hakte nach.

"Zack, hat die rausgelassen, dass die ihren Mann betrügt. Der war anscheinend in der Reha und sie dachte sich, ich möchte mal was erleben", so der Hamburger.