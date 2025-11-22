Guido Maria Kretschmer spricht mit Nikola Haaks über ihre Abtreibung
Hamburg - Guido Maria Kretschmer (60) hat in seiner neuen Podcastfolge "feinstoff" Nikola Haaks (54) zu Gast. Mit ihr spricht er über ihre Abtreibung und wie sie mit der Entscheidung, keiner Kinder zu bekommen, öffentlich umgeht.
Nikola Haaks ist stellvertretende Chefredakteurin der Frauenzeitschrift Brigitte und lebt in einem 36 Quadratmeter großen Tiny House in Hamburg.
Im Gespräch mit Guido gibt sie preis, dass sie nie wirklich das Gefühl hatte, Kinder bekommen zu wollen. "Heute im Rückblick kann ich sagen, dass ich bestimmt schon seit Mitte 20 wusste, dass ich eigentlich keine Kinder will", erklärt die 54-Jährige.
Doch lange Zeit war es für sie gar nicht so einfach, diesem Gefühl zu trauen. Sie habe immer Angst gehabt, die Entscheidung vielleicht doch irgendwann zu bereuen.
Ende 30 wurde sie dann trotz Verhütung ungewollt schwanger, mit einem Partner, von dem sie dachte, dass sie zusammen bleiben würden.
"Für mich war das der Moment, wo ich nicht eine Sekunde gedacht habe, gut, dann bekomme ich dieses Kind jetzt. Ich war 39 und da hätte man sagen können, das ist jetzt die letzte Chance. So soll es sein", sagt Nikola.
Die Entscheidung für die Abtreibung sei für sie wahnsinnig wichtig gewesen: "In dem Moment war mir vollkommen klar, ich möchte dieses Kind nicht und das war für mich nochmal so befreiend."
Nikola Haaks: "Ich bereue nichts"
Freiheit und Unabhängigkeit seien Nikolas größte Lebensmotive. Sie liebt ihren Job, dass sie unabhängig verreisen kann und ihr Leben um ihre Arbeit drumherum.
"Dass ich jetzt mit 54 hier sitzen und sagen kann: Ich bereue nichts. Das ist das Leben, dass ich leben will und das wusste ich schon mit 35", so die Hamburgerin.
Außerdem stellt Nikola klar, dass sie sich nicht dazu entscheiden habe abzutreiben, weil sie keine Kinder mag, sondern weil die damals 39-Jährige wusste, dass sie keine Energie dafür haben würde.
"Ich kann nicht so fremdbestimmt sein. Mit einem Kind bist du über Jahre fremdbestimmt", macht sie im Podcast deutlich.
Abschließend erklärt die 54-Jährige: "Wenn man selber weiß, dass einem die Verantwortung zu groß ist, ist es die verantwortungsvollste Entscheidung keine Kinder zu bekommen."
Titelfoto: Bildmontage: Screenshot/Instagram/guidomariakretschmer/Marcus Brandt/dpa