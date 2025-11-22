Guido Maria Kretschmer spricht mit Nikola Haaks über ihre Abtreibung

Hamburg - Guido Maria Kretschmer (60) hat in seiner neuen Podcastfolge "feinstoff" Nikola Haaks (54) zu Gast. Mit ihr spricht er über ihre Abtreibung und wie sie mit der Entscheidung, keiner Kinder zu bekommen, öffentlich umgeht.

In seiner neuen Podcastfolge spricht Guido (60) mit Nikola (54) über die Gründe ihrer Abtreibung. © Bildmontage: Screenshot/Instagram/guidomariakretschmer/Marcus Brandt/dpa

Nikola Haaks ist stellvertretende Chefredakteurin der Frauenzeitschrift Brigitte und lebt in einem 36 Quadratmeter großen Tiny House in Hamburg.

Im Gespräch mit Guido gibt sie preis, dass sie nie wirklich das Gefühl hatte, Kinder bekommen zu wollen. "Heute im Rückblick kann ich sagen, dass ich bestimmt schon seit Mitte 20 wusste, dass ich eigentlich keine Kinder will", erklärt die 54-Jährige.

Doch lange Zeit war es für sie gar nicht so einfach, diesem Gefühl zu trauen. Sie habe immer Angst gehabt, die Entscheidung vielleicht doch irgendwann zu bereuen.

Ende 30 wurde sie dann trotz Verhütung ungewollt schwanger, mit einem Partner, von dem sie dachte, dass sie zusammen bleiben würden.

"Für mich war das der Moment, wo ich nicht eine Sekunde gedacht habe, gut, dann bekomme ich dieses Kind jetzt. Ich war 39 und da hätte man sagen können, das ist jetzt die letzte Chance. So soll es sein", sagt Nikola.

Die Entscheidung für die Abtreibung sei für sie wahnsinnig wichtig gewesen: "In dem Moment war mir vollkommen klar, ich möchte dieses Kind nicht und das war für mich nochmal so befreiend."