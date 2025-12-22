Langeweile nach 40 Jahren Beziehung? Guido Maria Kretschmer spricht Klartext
Hamburg - 40 Jahre Liebe – kann das ohne Langeweile funktionieren? Guido Maria Kretschmer (60) und sein Mann Frank Mutters leben seit vier Jahrzehnten zusammen und haben darauf eine klare Antwort.
"Man kann seinen Partner wunderbar eindekorieren", scherzte Guido gegenüber der "Bunten".
"Wenn man ihn nicht mehr so gut sehen kann, würde ich ihm hübsche Decken umlegen, ihn vor den Kamin setzen, ihm einen Katalog in die Hand drücken – dann sieht er schon einmal besser aus."
Im Kern betont Kretschmer jedoch die Bedeutung gemeinsamer Erfahrungen. Entscheidend sei es, regelmäßig Neues miteinander zu erleben.
Das könnten Reisen sein, aber ebenso "kleine Dinge im Alltag, die wieder neuen Gesprächsstoff liefern und einem zeigen: Mein Gegenüber hat eine andere Meinung, die mich voranbringt – oder wir haben die gleiche und können uns gemeinsam echauffieren."
Zugleich macht der Star-Designer deutlich, was aus seiner Sicht keine Lösung für Beziehungsprobleme ist: Alkohol. Stattdessen, so Kretschmer, helfe es, sich immer wieder bewusst zu machen, dass Liebe ein Geschenk sei – und keineswegs selbstverständlich.
Für Guido Maria Kretschmer war es Liebe auf den ersten Blick
Kennengelernt haben sich Guido Maria Kretschmer und Frank Mutters 1985 in Münster. Die Begegnung ist dem Designer bis heute noch lebhaft in Erinnerung.
Nach Kretschmers Schilderung stand plötzlich ein blinder Hund vor ihm, der von seinem Besitzer allein durch Schnipsen durch den Raum geführt wurde.
Mutters habe dabei auffällige, bis zu den Knien geschnürte Armani-Ledersandalen getragen und auf Kretschmer gewirkt "wie ein römischer Gott". Für den heutigen "Shopping Queen"-Star sei es Liebe auf den ersten Blick gewesen.
Aus der Begegnung entwickelte sich eine Beziehung, die bis heute anhält. 2018 heiratete das Paar, nachdem es bereits mehr als drei Jahrzehnte zusammengelebt hatte.
