Langeweile nach 40 Jahren Beziehung? Guido Maria Kretschmer spricht Klartext

Hamburg - 40 Jahre Liebe – kann das ohne Langeweile funktionieren? Guido Maria Kretschmer (60) und sein Mann Frank Mutters leben seit vier Jahrzehnten zusammen und haben darauf eine klare Antwort.

Guido Maria Kretschmer (60) ist seit mittlerweile 40 Jahren mit Frank Mutters (70) zusammen. © Instagram/guidomariakretschmer

"Man kann seinen Partner wunderbar eindekorieren", scherzte Guido gegenüber der "Bunten".

"Wenn man ihn nicht mehr so gut sehen kann, würde ich ihm hübsche Decken umlegen, ihn vor den Kamin setzen, ihm einen Katalog in die Hand drücken – dann sieht er schon einmal besser aus."

Im Kern betont Kretschmer jedoch die Bedeutung gemeinsamer Erfahrungen. Entscheidend sei es, regelmäßig Neues miteinander zu erleben.

Das könnten Reisen sein, aber ebenso "kleine Dinge im Alltag, die wieder neuen Gesprächsstoff liefern und einem zeigen: Mein Gegenüber hat eine andere Meinung, die mich voranbringt – oder wir haben die gleiche und können uns gemeinsam echauffieren."

Zugleich macht der Star-Designer deutlich, was aus seiner Sicht keine Lösung für Beziehungsprobleme ist: Alkohol. Stattdessen, so Kretschmer, helfe es, sich immer wieder bewusst zu machen, dass Liebe ein Geschenk sei – und keineswegs selbstverständlich.