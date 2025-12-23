"Der ist völlig durch": So entkam Guido Maria Kretschmer dem Wehrdienst

Hamburg - Aktuell sorgt die Diskussion um die Wiedereinführung der Wehrpflicht in Deutschland für Schlagzeilen. In der jüngsten Community-Folge seines Podcasts "Feinstoff" erzählt Guido Maria Kretschmer (60), wie er es damals geschafft hat, ausgemustert zu werden. "Ich hoffe, ich werde dafür jetzt nicht noch belangt", so der Star-Designer.

Guido Maria Kretschmer (60) erzählt in seinem Podcast "Feinstoff" von seiner Ausmusterung. © Marcus Brandt/dpa

Für Kretschmer selbst sei bereits früh klar gewesen, dass er den Wehrdienst nicht antreten wollte. Doch sein Verweigerungsschreiben ging zwar raus, kam aber offenbar nie an.

Die damals üblichen Nachmusterungen führten ihn schließlich ins Bundeswehrkrankenhaus, wo er auf ungewöhnliche Weise seine Untauglichkeit demonstrierte.

Mit schief geknöpfter Strickjacke, Brille und Plastiktüte saß er zwischen verletzten Soldaten: "Ich wollte ein bisschen auf schräg machen, aber auch nicht zu sehr. Ich hatte gehört, sonst nehmen sie dir den Führerschein weg", so der "Shopping Queen"-Moderator.

Als der untersuchende Arzt frage, was er denn den ganzen Tag mache, antwortete Guido: "Ich liebe Poesie und Literatur."

Als der Arzt ein Gedicht wünschte, legte Kretschmer los: "Ich habe angefangen, 18 Strophen von Annette von Droste-Hülshoff zu rezitieren, und dann immer weiter, immer weiter." Das sei Stunden so gegangen. Irgendwann sei der Arzt dann aufgestanden und habe zu jemanden im Nebenraum gesagt: "So ein netter Junge, aber der ist völlig durch."