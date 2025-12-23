"Der ist völlig durch": So entkam Guido Maria Kretschmer dem Wehrdienst
Hamburg - Aktuell sorgt die Diskussion um die Wiedereinführung der Wehrpflicht in Deutschland für Schlagzeilen. In der jüngsten Community-Folge seines Podcasts "Feinstoff" erzählt Guido Maria Kretschmer (60), wie er es damals geschafft hat, ausgemustert zu werden. "Ich hoffe, ich werde dafür jetzt nicht noch belangt", so der Star-Designer.
Für Kretschmer selbst sei bereits früh klar gewesen, dass er den Wehrdienst nicht antreten wollte. Doch sein Verweigerungsschreiben ging zwar raus, kam aber offenbar nie an.
Die damals üblichen Nachmusterungen führten ihn schließlich ins Bundeswehrkrankenhaus, wo er auf ungewöhnliche Weise seine Untauglichkeit demonstrierte.
Mit schief geknöpfter Strickjacke, Brille und Plastiktüte saß er zwischen verletzten Soldaten: "Ich wollte ein bisschen auf schräg machen, aber auch nicht zu sehr. Ich hatte gehört, sonst nehmen sie dir den Führerschein weg", so der "Shopping Queen"-Moderator.
Als der untersuchende Arzt frage, was er denn den ganzen Tag mache, antwortete Guido: "Ich liebe Poesie und Literatur."
Als der Arzt ein Gedicht wünschte, legte Kretschmer los: "Ich habe angefangen, 18 Strophen von Annette von Droste-Hülshoff zu rezitieren, und dann immer weiter, immer weiter." Das sei Stunden so gegangen. Irgendwann sei der Arzt dann aufgestanden und habe zu jemanden im Nebenraum gesagt: "So ein netter Junge, aber der ist völlig durch."
Guido Maria Kretschmers Mann: "Da hast du aber ein bisschen übertrieben"
Die Episode endete filmreif: "Es fing an zu regnen und ich stand da draußen auf dem Hof vor dem Krankenhaus, nur mit einer Plastiktüte und meiner Strickjacke", erzählt Guido weiter.
"Mir liefen die Tränen, die waren aber echt, weil der ganze Tag auch so anstrengend war. [...] Dann kam der Arzt mit einem Regenschirm und meinte: 'Komm doch rein, du kannst doch hier nicht im Regen stehen.'"
Als sein heutiger Mann Frank Mutters (70) ihn abholen kam, soll er zu ihm gesagt haben: "Da hast du aber ein bisschen übertrieben." Kurz darauf erhielt Kretschmer die offizielle Ausmusterung.
Monate später traf er denselben Arzt auf einer Party wieder. "Er hat mich angeguckt und gesagt: 'sehr gut gemacht'."
"Heute geht so etwas wohl nicht mehr", sagt Kretschmer. "Aber damals musste man kreativ sein. Man musste [...] irgendwie überleben."
Titelfoto: Marcus Brandt/dpa