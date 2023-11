Guido Maria Kretschmer über sein großes Glück: "Ich bin quasi nahtlos durchgeküsst worden!"

Hamburg – Guido Maria Kretschmer (58) war am Freitagabend zu Gast in der WDR-Sendung "Böttinger. Wohnung 17" und hat mit seiner "lieben Freundin" Bettina Böttinger (67) über sein größtes Glück geplaudert.

Sein Frank habe ihn aufgrund seiner "warmen, vorurteilsfreien" Art am Anfang ihrer Beziehung sogar ein bisschen an seine Mutter erinnert und auch heute kann der " Shopping Queen "-Moderator nicht aufhören, von seinem Mann zu schwärmen: "Er hält uns den Rücken frei und ist immer offen für alles!" Zum Beispiel habe er j eden Umzug aufgrund von Guidos Job ohne zu murren mitgemacht.

"Das ist das Tolle an meinem Leben: Ich bin extrem geliebt worden. Mein Vater hat bis zu seinem Ende immer nur im Bett gelegen und gesagt: 'Ich will küssen!'", erzählt Guido im Gespräch mit Bettina Böttinger .

Erich Kretschmer verstarb im August im Alter von 87 Jahren. Sohn Guido saß bis zum Schluss an seinem Sterbebett. © Instagram/guidomariakretschmer

Guidos Vater, Erich Kretschmer (†87), starb im August, eine "sehr intensive Zeit" für den Designer, der sich dennoch immer wieder gerne an die gemeinsamen Momente erinnert: "Ich hätte beide meine Eltern heiraten können, Mutter wie Vater. Die hatten beide was, was ich sehr an Menschen schätze und ich mochte es einfach, mit ihnen zu leben!"

Zeitweise habe er sich als Kind mit vier Geschwistern sogar gewünscht, Einzelkind zu sein. So sehr, dass es sogar mal sein einziger Wunsch zum Geburtstag gewesen sei. Und seine Eltern haben ihm diesen tatsächlich erfüllt, zumindest an ganz speziellen Sonntagabenden, wie Guido erzählt.

"Wenn die anderen geschlafen haben, lag ich angezogen im Bett und wusste, gleich geht es los!" Nur zu dritt hätten sie dann mehrere Restaurants besucht und "Einzelkindfamilie" gespielt.

"Und ich fand das toll, weil ich die volle Attention hatte. Ich fand die anderen [seine vier Geschwister] am nächsten Morgen dann auch wieder toll, aber an dem Tag habe ich sie dann vergessen".