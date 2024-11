Guido Maria Kretschmers Schwester wollte "alles machen", um seinen Mann zu kriegen

Hamburg - Alle lieben Frank! Dieses Gefühl wird zumindest in der aktuellen Folge des SWR-Podcasts "1 plus 1 - Freundschaft auf Zeit" mit Guido Maria Kretschmer (59) und Caro Daur (29) vermittelt, in dem beide gar nicht aufhören können, von Guidos Mann Frank Mutters (69) zu schwärmen.