Über vierzig Jahre vergeben: Doch der erste Kuss von Guido Maria Kretschmer ging an jemand anderen

Hamburg - Seit über 40 Jahren sind Guido Maria Kretschmer (60) und Frank Mutters (71) ein Paar. Demnach verbringen die beiden bereits mehr als vier Jahrzehnte Seite an Seite. Doch hatte der Star-Designer mit seinem Partner auch seinen ersten Kuss?

Sei über 40 Jahren sind Frank Mutter (71, l.) und Guido Maria Kretschmer (60) ein Paar. (Archivfoto) © Marcus Brandt/dpa

Die Antwort lautet: Nein. "Das war, glaube ich, die Freundin von meinem Bruder. Das wollte ich gar nicht", erinnert sich der heute 60-Jährige an seinen ersten Kuss im Gespräch mit Gala. "Also schön fand ich es nicht."

Doch auch mit seinen Eltern erinnert sich der Designer an einen liebevollen Umgang: "Aber sonst waren es meine Eltern. Ich habe meinen Vater, glaube ich, als Kind immer geküsst, weil ich ihn so geliebt habe. Und als er gestorben ist, habe ich ihn, glaube ich, zwei Sekunden vorher noch geküsst."

Der Vater von Kretschmer war Mitte August 2023 im Alter von 87 Jahren verstorben. Nur wenige Monate später, im Dezember 2023, verlor der "Shopping Queen"-Juror auch seine Mutter.

Neben seiner langjährigen Beziehung zu Frank bleibt der 60-Jährige einer anderen Sache bereits seit Jahren ebenfalls treu: "Shopping Queen".

Welche Teilnehmerin ihm in all den Jahren besonders in Erinnerung geblieben ist? "Ich hatte mal eine Kandidatin, die hieß Patricia. Das war so eine ganz tolle, junge Frau, so 33. Die war so schwer krank. Die hatte Krebs. An die muss ich ganz oft denken", gesteht er im Gespräch weiter.