"Guten Morgen Deutschland"-Star ist schwanger! Daniela Katzenberger reagiert direkt

Das Glas Wein wird sich Mara Bergmann (40) nun erst einmal verkneifen müssen, denn die n-tv-Moderatorin ist schwanger! © Montage: Instagram/Mara Bergmann

Die gebürtige Kölnerin und n-tv-Journalistin hat die Babybombe selber in einem Instagram-Beitrag platzen lassen.

"Meine 'Osterferien' dauern dieses Jahr etwas länger als sonst - und das hat auch einen guten Grund…", deutet Bergmann in einem Posting an. "Hab' euch dazu noch diese Bilder aus Kapstadt mitgebracht."

Auf den besagten Schnappschüssen steht die werdende Mama in Kapstadt an die Skulptur einer riesigen Discokugel mit Blick aufs Wasser gelehnt. Unter ihrem Pullover mit der Aufschrift "happy" zeichnet sich ihr gerundeter Babybauch bereits deutlich ab. Dabei legt die Mutter in spe schützend die Hände um ihre Körpermitte und strahlt in die Kamera.

Unter den Fotos überschlagen sich zahlreiche von Bergmanns knapp 32.000 Followern mit Glückwünschen. Darunter tauchen auch einige bekannte Namen auf.